Trong hàng trăm nghìn năm, người nguyên thủy chỉ sử dụng những công cụ thô sơ. Khoảng 50.000 năm trước, lịch sử loài người bắt đầu chứng kiến những thay đổi mang tính bước ngoặt.

Những người Homo sapiens xa xưa đó chẳng hề để lại di sản nghệ thuật lẫn công cụ bằng xương hay bất cứ cái gì khác ngoài di cốt, cộng thêm những công cụ bằng đá thô sơ kia. Vẫn chưa có người ở châu Úc, vì lý do hiển nhiên rằng từ Đông Nam Á muốn sang châu Úc thì phải dùng thuyền.

Cũng chưa hề có người ở bất cứ nơi nào tại châu Mỹ, bởi muốn vậy thì trước hết con người phải chiếm cứ vùng nào của lục địa Âu-Á gần châu Mỹ nhất (tức Siberia), và có lẽ cũng phải có kỹ năng đóng thuyền. (Eo Bering, ngày nay chia cắt giữa Siberia và Alaska vốn nông, vào thời đó lúc thì là eo biển, lúc lại là một cầu lục địa lớn nối giữa hai bên đất liền, tùy theo mặt biển liên tục lên rồi lại xuống trong suốt Thời kỳ Băng hà). Tuy nhiên, kỹ năng đóng tàu cũng như sinh tồn ở vùng Siberia giá lạnh hãy còn vượt xa ngoài khả năng của những Homo sapiens đầu tiên.

Sau nửa triệu năm, những cư dân loài người ở châu Phi và tây lục địa Âu-Á bắt đầu tách biệt khỏi nhau và tách biệt khỏi người Đông Á ở chi tiết xương. Số di cốt đặc biệt nhiều đại diện cho dân cư châu Âu và Tây Á trong khoảng từ 130.000 đến 40.000 năm trước đây, được gọi là người Neanderthal, đôi khi được xếp thành một loài riêng là Homo neanderthanlensis.

Tuy thường bị mô tả trong vô số tranh hoạt hình như những con dã thú giống loài vượn sống trong hang động, song thật ra người Neanderthal có não lớn hơn não chúng ta một chút. Họ cũng là những người đầu tiên để lại chứng cứ hùng hồn về nghi thức mai táng người chết và chăm sóc người ốm. Thế nhưng công cụ bằng đá của họ vẫn còn thô sơ so với những chiếc rìu đá tinh xảo của người New Guinea, và thường vẫn chưa được chế tác thành những dạng chuẩn, mỗi cái mang một chức năng riêng có thể nhìn thấy rõ.

Một ít mảnh xương ở vùng châu Phi còn giữ được mà niên đại tương đương với người Neanderthal lại gần gũi với xương của người hiện đại chúng ta hơn là xương của người Neanderthal. Xương ở vùng Đông Á còn giữ được lại càng ít hơn nữa, nhưng hình như chúng lại cũng khác với cả người châu Phi và người Neanderthal.

Về lối sống vào thời đó, bằng chứng được lưu giữ tốt nhất là từ các vật dụng bằng đá và xương con mồi thu thập được ở các di chỉ miền nam châu Phi. Mặc dù những người châu Phi đó cách đây 100.000 năm có nhiều bộ xương giống người hiện đại hơn so với người Neanderthal sống cùng thời, nhưng họ cũng chỉ làm ra những công cụ bằng đá thô sơ y như người Neanderthal, nghĩa là vẫn không có hình dạng chuẩn. Họ không để lại di tích về nghệ thuật.

Xét theo bằng chứng xương các con mồi mà họ săn, có thể thấy kỹ năng săn bắn của họ còn chưa có gì đặc sắc, chủ yếu nhằm vào các loài vật dễ giết, hoàn toàn không nguy hiểm. Họ vẫn chưa đủ sức đụng đến trâu, lợn và các con mồi nguy hiểm khác. Thậm chí họ còn chưa biết bắt cá: nơi ở của họ ngay trên bờ biển nhưng lại không hề có dấu vết xương cá và lưỡi câu. Họ và những người Neanderthal cùng thời vẫn còn chưa đạt đến mức con người đầy đủ.

Lịch sử con người rốt cuộc đã cất cánh vào khoảng 50.000 năm trước, vào thời gian mà tôi từng gọi là Cú Đại Nhảy Vọt của chúng ta. Những dấu vết xác định sớm nhất của cú nhảy đó là ở các di chỉ Đông Phi với những công cụ bằng đá được chuẩn hóa và những đồ trang sức đầu tiên còn giữ được (những chuỗi hạt bằng vỏ trứng đà điểu).

Chẳng bao lâu sau, những phát triển tương tự cũng xuất hiện ở vùng Cận Đông và Đông Nam châu Âu, kế đó (khoảng 40.000 năm trước) là ở Tây Nam châu Âu, nơi còn lại nhiều công cụ chế tác bên cạnh xương của những người được mệnh danh là Cro-Magnon hoàn toàn giống người hiện đại. Sau đó, những bãi rác thải còn giữ được ở các di chỉ khảo cổ nhanh chóng trở nên ngày càng thú vị hơn, và không còn nghi ngờ gì nữa rằng ở đây chúng ta đang gặp những người hiện đại về cả mặt sinh học lẫn hành vi.