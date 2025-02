Chuyện gì đang xảy ra với Vinicius?

Vinicius Jr từng là trụ cột quan trọng của Real Madrid trong 3 mùa gần đây, đặc biệt sau khi Karim Benzema rời đội. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Kylian Mbappe, tầm ảnh hưởng của tiền đạo người Brazil dần suy giảm. Thậm chí, anh còn xung đột với Luka Modric khi Real Madrid thắng nhọc nhằn Leganes 3-2 ở tứ kết copa del Rey hôm 6/2.

Trong một tình huống Leganes được hưởng phạt góc, Modric nhắc nhở Vinicius về việc thiếu trách nhiệm trong khâu phòng ngự. Đây là dấu hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của đồng đội với cầu thủ này không còn như trước.

HLV Carlo Ancelotti buộc phải lên tiếng bảo vệ học trò: "Xét về chuyên môn, Vinicius vẫn mạnh mẽ và chơi hiệu quả như mọi khi".

Dù vậy, Marca vẫn có bài viết thẳng thắn chỉ trích ngôi sao người Brazil: "Vinicius trở thành vấn đề của Real Madrid". Bình luận viên Raul Varela cũng nhận định: "Không ai coi Vinicius là cầu thủ dự bị, nhưng cũng không còn xem cậu ấy là nhân tố không thể thay thế".

Thực tế, sự vươn lên mạnh mẽ của Mbappé, Rodrygo và thậm chí Brahim Díaz khiến Vinicius mất dần vị thế. Vinicius không còn duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định tại La Liga kể từ khi Mbappé đến.

Vinicius lập cú đúp trước Red Bull Salzburg tại Champions League, nhưng chỉ là hai bàn thắng ở thế trận an bài sau khi Rodrygo tỏa sáng trước đó. Sau trận đấu, đích thân Vinicius thừa nhận: "Tôi vui vì ghi bàn, nhưng thực tế tôi chơi không tốt".

Không chỉ vậy, cầu thủ người Brazil còn liên tục gặp vấn đề với chấn thương và án treo giò. Anh bỏ lỡ 4 trận trong tháng 12 do chấn thương cơ bắp. Ngoài ra, Vinicius bị treo giò 2 lần liên tiếp. Anh nhận thẻ đỏ sau pha chơi xấu với Dimitrievski của Valencia ở La Liga và bị treo giò ở Champions League do tích lũy đủ thẻ vàng.

Những hành động nóng nảy của Vinicius cũng khiến nhiều CĐV Real Madrid mất kiên nhẫn, đặc biệt khi CLB bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Ngược lại, Rodrygo cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, đóng góp nhiều hơn cả trong khâu tấn công lẫn phòng ngự. Thậm chí trước Leganes, chính Rodrygo chiếm lấy vị trí hành lang trái mà Vinicius làm chủ. Lối chơi cá nhân, thiếu kỷ luật và dễ mất kiểm soát của Vinicius khiến anh dần bị đặt dấu hỏi.

Không khó hiểu khi dòng trạng thái của Vinicius vào cuối năm 2024 với lời hứa sẽ "cố gắng gấp 10 lần để giành Quả bóng Vàng" nay trở thành trò cười trên mạng xã hội.

Trong năm 2025, Vinicius mới góp dấu giày vào 4 bàn thắng (3 bàn, 1 kiến tạo), ít hơn rất nhiều so với Jude Bellingham (3 bàn, 4 kiến tạo), Mbappe (8 bàn, 1 kiến tạo) và Rodrygo (7 bàn, 3 kiến tạo).

HLV Carlo Ancelotti liên tục bảo vệ cậu học trò: "Nhiều người quên rằng Vinicius từng giúp chúng tôi giành 2 chức vô địch Champions League". Tuy nhiên, tờ AS có tiêu đề đầy chua chát: "Vinicius không còn là chính mình".

Vinicius vẫn sở hữu thành tích 16 bàn và 10 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này, nhưng với sự vươn lên mạnh mẽ của Mbappe, Bellingham và Rodrygo, vị trí của cầu thủ này tại Real Madrid chưa bao giờ bị đặt dấu hỏi lớn đến thế.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.