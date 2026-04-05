Chuyện gì đang xảy ra với Jun Vũ

|
Song hỷ lâm nguy - dự án điện ảnh mở màn tháng 4 đang có doanh thu kém ấn tượng. Tác phẩm đến từ Vũ Hà có số lượng suất chiếu không cao (khoảng 1.500 suất/ngày), tốc độ bán vé chậm. Theo thống kê trên Box Office Vietnam, đến trưa 5/4, dự án chỉ mới thu về hơn 6 tỷ đồng. Tác phẩm đang nhận những ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội. Bộ phim mắc nhiều lỗi về kịch bản và màn thể hiện của dàn cast, trong đó có Jun Vũ kém ấn tượng.
Những năm qua, nữ diễn viên góp mặt ở nhiều dự án điện ảnh. Song điểm chung của các bộ phim này là đều "flop" doanh thu. Năm ngoái, cô tham gia phim kinh dị Cô dâu ma - tác phẩm hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan, nhưng chỉ thu 11,5 tỷ đồng, gây thua lỗ nặng nề cho nhà sản xuất.
|Năm 2025, Jun Vũ đóng chính B4S - Trước giờ yêu. Dự án đề tài táo bạo, xoay quanh câu chuyện “giường chiếu” của giới trẻ song kịch bản sơ sài, nội dung hời hợt, thiếu hấp dẫn. Jun Vũ tiếp tục bị chê đóng mờ nhạt, đài từ thiếu tự nhiên. B4S - Trước giờ yêu rời rạp với doanh thu khoảng 4 tỷ đồng.
|
Trong hành trình đóng phim kéo dài hơn 10 năm, Jun Vũ vẫn chật vật. Từ khi được biết đến lần đầu tiên với 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy (2015) sau đó là chuỗi dự án gồm Tháng năm rực rỡ, Người bất tử, Gái già lắm chiêu V, Chìa khóa trăm tỷ..., nữ diễn viên vẫn chưa tỏa sáng. Phong độ diễn xuất của Jun Vũ trồi sụt.
Trong bài phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, Jun Vũ chia sẻ: " Thời gian đầu đóng phim, tôi nghĩ sao mình may mắn thế, không qua trường lớp đào tạo, vẫn được đóng vai chính, nhận giải thưởng. Tôi đặt câu hỏi: Chả lẽ làm diễn viên dễ như thế? Và điều đó tất nhiên khiến tôi bị chủ quan. Nhưng sau đó, đọc bình luận chê của khán giả khiến tôi bừng tỉnh, sự thật như mình nghĩ. Tôi bắt đầu hiểu rằng bản thân còn thiếu sót gì và cần hoàn thiện".
Nữ diễn viên tích cực tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật. Cô tham gia nhiều game show, đóng MV của các ca sĩ hoặc tham gia quảng cáo cho các nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm. Trước đây, Jun Vũ gắn với hình tượng "nàng thơ" với vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào. Những năm qua, người đẹp cho thấy sự phá cách khi thử sức với phong cách thời trang gợi cảm, sexy và táo bạo.
Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.