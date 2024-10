Chuyện gì đang xảy ra với Bellingham

Ánh hào quang của Bellingham dần mờ nhạt. Từ một tiền vệ tấn công xuất sắc với khả năng ghi bàn đáng nể, Bellingham phải đối mặt với thử thách lớn: làm sao để tìm lại bản năng sát thủ đã làm nên tên tuổi?

Mùa 2023/24, Bellingham bùng nổ và trở thành một trong những tiền vệ ghi bàn hàng đầu châu Âu. 6 bàn thắng sau 7 trận đấu là con số ấn tượng, đủ để biến anh trở thành ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới La Liga. Những bàn thắng muộn quyết định trong các trận đấu với Union Berlin, Celta Vigo và Getafe cho thấy tầm quan trọng của Bellingham với Real Madrid.

Tuy nhiên, mùa giải này lại chứng kiến một Bellingham khác. Anh không còn giữ được bản năng săn bàn như trước và đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên sau 7 trận đấu. Điều này khiến nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn đặt ra câu hỏi về nguyên nhân đằng sau sự sa sút này.

Một trong những nguyên nhân chính được nhắc đến là sự thay đổi về vai trò chiến thuật của Bellingham trong đội hình Real Madrid. So với mùa giải 2023/24, tiền vệ người Anh không còn hoạt động gần khu vực cấm địa đối phương nhiều như trước.

Sự xuất hiện của Kylian Mbappé cùng sự trở lại sau chấn thương của Vinicius Jr thay đổi cách Bellingham di chuyển trên sân. Anh không còn là người thường xuyên xâm nhập vào vòng cấm để tạo ra cơ hội ghi bàn cho chính mình, mà thay vào đó đóng vai trò hỗ trợ nhiều hơn cho các đồng đội.

Dù không tìm thấy mành lưới đối phương, Bellingham vẫn đóng góp rất nhiều cho đội bóng. 10 cú sút sau 7 trận đấu cho thấy sự nỗ lực không ngừng của anh. Phút cuối trận đấu với Lille thuộc League Phase, Champions League mùa 2024/25 hôm 3/10, cú sút đưa bóng đi sạt cột dọc đã cho thấy sự quyết tâm của Bellingham.

Sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti thừa nhận: "Bây giờ mọi thứ không diễn ra tốt đẹp với cậu ấy như năm ngoái. Nhưng chúng tôi biết cậu ấy sẽ sớm trở lại".

Bên cạnh những điều chỉnh về chiến thuật, chấn thương cũng là một yếu tố không thể bỏ qua khi nói về sự sa sút phong độ của Bellingham. Cái chân phải của tiền vệ 21 tuổi đã "nghỉ ngơi" bốn trận đấu, khiến cho quá trình hồi phục thể lực gặp nhiều khó khăn. Bản thân cựu ngôi sao Borrusia Dortmund cũng thừa nhận rằng cơ thể anh có lẽ đang cần một khoảng thời gian để thích nghi.

"Có lẽ cơ thể tôi đang muốn nghỉ ngơi," Bellingham chia sẻ sau khi phải rời xa sân cỏ.

Mặc dù không còn duy trì được chuỗi bàn thắng ấn tượng, Bellingham vẫn là một phần quan trọng trong đội hình Real Madrid. Anh mang đến sự gắn kết cho đội bóng, đặc biệt trong mối quan hệ với tân binh Kylian Mbappé.

Sự kết nối giữa Bellingham và Mbappé bắt đầu từ trận tranh Siêu cúp châu Âu, khi anh kiến tạo để tiền đạo người Pháp ghi bàn đầu tiên trong màu áo Real Madrid. Bellingham tiếp tục "tìm thấy" Mbappé trong chiến thắng trước Alavés tại La Liga.

Cạnh đó, Bellingham đóng góp rất lớn vào lối chơi chung của đội bóng, dù không trực tiếp ghi bàn. Khả năng kiểm soát bóng, chuyền bóng và tranh chấp của anh là những yếu tố quan trọng giúp Real Madrid duy trì thế trận. Trong những trận đấu lớn, Bellingham luôn thể hiện được sự ổn định và hiệu quả trong lối chơi của mình.

Real Madrid và người hâm mộ tin tưởng rằng Bellingham sẽ sớm tìm lại phong độ ghi bàn. Những gì anh thể hiện mùa trước chứng minh rằng bản thân có khả năng trở thành một trong những tiền vệ toàn diện nhất châu Âu. Tuy nhiên, điều Bellingham cần lúc này không chỉ là thời gian mà còn là sự tự tin và may mắn.

Việc Real Madrid gặp khó khăn trong việc duy trì lối chơi tấn công ổn định khiến bàn thắng từ Bellingham càng trở nên quan trọng. Sự trở lại của anh với các pha lập công sẽ không chỉ giải tỏa áp lực cá nhân mà còn mang đến sức mạnh cho cả đội bóng trong cuộc đua cạnh tranh các danh hiệu mùa này.

Người hâm mộ đang chờ đợi khoảnh khắc quen thuộc "hai cánh tay dang rộng" của Bellingham ăn mừng bàn thắng. Khi điều đó xảy ra, đó sẽ là tín hiệu cho thấy cầu thủ người Anh đã vượt qua giai đoạn khó khăn và sẵn sàng tỏa sáng như những gì từng làm.

