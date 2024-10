Bellingham tức giận với Mbappe và Vinicius

Phút 90+1 trên sân Pierre Mauroy ở lượt trận thứ 2, League Phase, Champions League mùa 2024/25, Real Madrid bị dẫn 0-1 và đang tìm cách hóa giải pha tấn công của Lille. Toàn đội di chuyển đầy nỗ lực hòng lấy lại bóng, qua đó thực hiện pha phản công nhanh để tìm kiếm bàn gỡ.

Ngay khi Real Madrid giành lại quyền kiểm soát bóng và triển khai pha chuyển đổi trạng thái, Jude Bellingham trước đó lùi về vùng cấm đội nhà để phòng ngự, lập tức di chuyển lên phía trước và nhận bóng. Tuy nhiên, anh tỏ ra đơn độc, bị cầu thủ Lille vây ráp và mất bóng.

Cùng thời điểm, Mbappe và Vinicius đang ở vị trí chếch bên cánh trái. Cả hai hầu như đứng yên nhìn đồng đội đuổi theo bóng. Bellingham tức giận khi chứng kiến Mbappe và Vinicius thi đấu hời hợt. Anh giơ hai cánh tay lên trời rồi liên tục đập xuống sân bày tỏ sự không hài lòng.

Thực tế, giới chuyên môn sớm cảnh báo tình trạng này khi Real Madrid chiêu mộ Mbappe trong hè 2024. Về mặt lý thuyết, cựu ngôi sao PSG có thể cung cấp bàn thắng cho CLB. Tuy nhiên, bóng đá không phải lúc nào cũng hoạt động theo cách như vậy.

Vấn đề dễ thấy nhất là vị trí trên sân của cầu thủ. Tiền đạo người Pháp chấp nhận đá số 9. Song, anh có xu hướng chơi lệch trái như thời điểm lĩnh xướng hàng công tuyển Pháp tại World Cup 2022. Điều này khiến chân sút sinh năm 1998 "giẫm lên chân" Vinicius.

Khả năng cân bằng giữa tấn công và phòng ngự của Real Madrid cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Từ ​​góc độ chiến thuật, "Los Blancos" chơi hay nhất khi không có bóng. Thông thường HLV Carlo Ancelotti yêu cầu mọi cầu thủ trên sân tập trung hỗ trợ phòng ngự, ngoại trừ Vinicius.

Khi ấy, Vinicius trở nên cực kỳ nguy hiểm ở những tình huống CLB chuyển đổi trạng thái. Sau khi có Mbappe trong đội hình, cách chơi này của Real Madrid chưa thể phát huy hiệu quả bởi cầu thủ người Pháp hiếm khi phải phòng ngự.

Trong quá khứ, PSG từng rơi vào hoàn cảnh tương tự và thất bại khi cố nhồi nhét Lionel Messi, Neymar và Mbappe vào hàng công. Cả ba cầu thủ này không thể phòng ngự, làm tăng gánh nặng cho tuyến giữa và hàng thủ PSG.

