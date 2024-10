Bất ngờ với danh tính cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Với giá trị ước tính lên đến 200 triệu euro, Haaland vượt qua kỷ lục trước đó của Mbappe để trở thành cầu thủ bóng đá có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới, theo AS. Mũi nhọn người Na Uy cũng trở thành cầu thủ thứ hai được định giá 200 triệu euro, sau Mbappe vào tháng 12/2018.

Haaland có khởi đầu mùa giải 2024/25 rất ấn tượng khi ghi được 10 bàn thắng tại Premier League. Thành tích ghi bàn ổn định này giúp anh củng cố vị thế là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay.

Các cầu thủ như Vinicius Jr, Mbappe và Jude Bellingham cũng có giá trị chuyển nhượng rất cao, họ được định giá 180 triệu euro. Dù vậy, tất cả đều xếp sau Haaland.

Việc Haaland được định giá cao nhất thế giới không có gì bất ngờ. Chân sút này còn trẻ, đã khẳng định được tài năng trong nhiều năm qua. Ở năm thứ ba khoác áo Manchester City, Haaland ghi 101 bàn sau 107 trận trên tất cả đấu trường.

Trong một thời gian ngắn, Haaland vươn lên trở thành một trong những cầu thủ bóng đá được săn đón nhất thế giới. Điều này cho thấy tài năng và tiềm năng rất lớn của anh.

Giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ không chỉ phản ánh tài năng của họ mà còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như thương hiệu cá nhân, độ tuổi, hợp đồng và thị trường chuyển nhượng.

AS bình luận giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ có thể thay đổi theo thời gian, đặc biệt là khi có những giải thưởng lớn như Quả bóng vàng được trao. Vinicius, với tư cách là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng này, có thể sẽ có giá trị tăng lên trong tương lai gần.

