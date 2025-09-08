Chuyện gì đã xảy ra với Onana

Ở Old Trafford, thủ môn không chỉ cản phá mà còn phải chống chọi áp lực. Onana đã nhanh chóng gục ngã dưới sức nặng ấy.

Onana sắp phải rời Manchester United.

Làm thủ môn của Manchester United là một công việc đặc biệt. Không chỉ là vị trí cuối cùng trong hàng phòng ngự, mà còn là tấm gương phản chiếu toàn bộ sức ép từ khán đài, truyền thông và lịch sử hào hùng của CLB.

“Chiếc áo Man Utd là chiếc áo nặng”, Phil Jones đã nói, và ở Old Trafford, câu nói ấy đúng hơn bao giờ hết.

Onana gây thất vọng

Andre Onana - người sắp phải rời CLB - hiểu rõ điều đó. Anh đến Manchester United năm 2023 với mức giá 47 triệu bảng, trong sự kỳ vọng khổng lồ sau khi thay thế David de Gea - thủ môn từng bốn lần được bầu là Cầu thủ hay nhất mùa của CLB. Nhưng chỉ sau hai mùa giải, niềm tin dành cho Onana sụp đổ nhanh chóng.

Onana vốn được đánh giá cao nhờ khả năng chơi chân. Edwin van der Sar, người từng quan sát anh suốt ba năm ở Ajax, khẳng định đây là một thủ môn hàng đầu. Chính Erik ten Hag cũng chọn Onana để phục vụ lối chơi xây dựng từ tuyến sau. Nhưng thực tế tại Premier League đã phũ phàng hơn nhiều.

Ngay trận ra mắt Old Trafford trong một trận giao hữu, Onana băng ra ngoài vòng cấm chuyền cho Diogo Dalot, bóng mất và anh bị chích bóng từ 50 m. Sai lầm ấy trở thành hình ảnh ám ảnh, khiến Manchester United dè dặt trong việc phát triển bóng ngắn từ sân nhà. Khi Onana không còn được chơi theo điểm mạnh, chuỗi lỗi nối dài, niềm tin nơi khán giả nhanh chóng cạn kiệt.

Cao trào của sự hoài nghi đến trong trận tứ kết Europa League gặp Lyon mùa 2024/25. Phát biểu “chúng tôi mạnh hơn nhiều” của Onana trước trận tưởng chừng vô hại, nhưng Nemanja Matic - bạn thân của De Gea - đã nhân cơ hội công kích, gọi anh là “một trong những thủ môn tệ nhất lịch sử Manchester United”.

Áp lực dồn nén, Onana mắc hai sai lầm, khiến trận lượt đi chỉ hòa 2-2. Đó gần như là bước ngoặt khiến ban huấn luyện lung lay niềm tin. Ở mùa 2023/24, cựu sao Inter Milan cũng thường xuyên mắc sai lầm, dẫn đến thất bại của Manchester United tại vòng bảng UEFA Champions League.

Ruben Amorim, người kế nhiệm Ten Hag, sau đó trao cơ hội Premier League cho Altay Bayindir. Thủ môn số hai tuyển Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thật sự chắc chắn, mắc lỗi trước Arsenal, Burnley và chơi thiếu tự tin ở Fulham ở mùa 2025/26.

Thế nhưng, ít nhất Bayindir không còn mang theo gánh nặng của sự chán nản từ khán giả như Onana. Đó là lý do Amorim kiên quyết giữ thủ thành 27 tuổi cho ba trận mở màn mùa này, dù Onana đã bình phục chấn thương.

Trận duy nhất Onana được bắt thời gian qua là ở Carabao Cup, trước Grimsby - và anh lại mắc lỗi trong bàn thua thứ hai. Khi Manchester United bỏ ra 18 triệu bảng để mua Senne Lammens từ Antwerp thay vì chọn Emiliano Martinez, thông điệp trở nên rõ ràng: tương lai dưới khung gỗ sẽ không còn thuộc về Onana.

Hệ luỵ từ sai lầm

Tại sao chiếc áo thủ môn Manchester United lại quá nặng? Phil Jones, người từng sát cánh với nhiều thủ môn khác nhau, chỉ ra: áp lực đến từ sự lan truyền sai lầm.

“Một khi thủ môn mắc lỗi, cả hệ thống phòng ngự bị kéo xuống. Cái cảm giác ấy bám chặt cho đến tận trận sau”. De Gea thành công không chỉ nhờ tài năng, mà bởi anh có “da tê giác” - thản nhiên trước sai lầm, đủ lì lợm để đứng vững trong sóng gió.

Thế nhưng, ở MU, Onana để lại hình ảnh là một thủ môn mắc nhiều sai lầm.

Roy Carroll cũng hiểu rõ điều này. Dù từng vô địch Premier League và bắt ở chung kết FA Cup, tên anh vẫn gắn liền với cú sút của Pedro Mendes mà trọng tài không công nhận đã qua vạch vôi.

“Sai lầm ấy theo tôi mãi”, Carroll thừa nhận. Nhưng anh cũng nhấn mạnh: vấn đề không chỉ nằm ở sân cỏ, mà còn ở hỗ trợ tinh thần. Thủ môn Manchester United cần nhiều hơn những bài tập chuyên môn; họ cần biết cách kiểm soát tâm lý để không gục ngã.

Với Onana, việc phải rời Manchester United là một thất bại. Song đó không hoàn toàn do anh thiếu năng lực. Cựu sao Inter Milan vẫn là thủ môn có kỹ năng phân phối bóng hàng đầu, người từng đưa đại diện Italy vào chung kết Champions League.

Nhưng ở Manchester United, sự thiếu kiên nhẫn, bầu không khí nghi kỵ và chuỗi lỗi ban đầu khiến hình ảnh của anh bị đóng khung tiêu cực. Một khi niềm tin từ khán đài và phòng thay đồ đã vỡ, rất khó để xây dựng lại.

Amorim bây giờ đứng trước bài toán khắc nghiệt: hoặc đặt cược vào Lammens trẻ trung, hoặc tiếp tục dùng Bayindir trong khi khán giả vẫn lo lắng. Dù lựa chọn thế nào, ông cũng hiểu rõ: làm thủ môn của Manchester United là công việc đòi hỏi sự lì lợm hơn bất kỳ vị trí nào. Sai lầm không chỉ là bàn thua - nó là đề tài cho hàng triệu lời chỉ trích, là vết nứt có thể lan khắp cả hệ thống phòng ngự.

Khi Van der Sar, Schmeichel hay De Gea thành công, họ không chỉ cản phá, mà còn chiến thắng được áp lực vô hình từ “chiếc áo nặng.” Còn với Onana, chiếc áo ấy hóa ra quá sức. Và đó chính là bi kịch lớn nhất của anh ở Old Trafford.