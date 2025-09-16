Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chuyển đổi đất vườn lên đất ở đóng thuế tiền tỷ: Đề xuất hoàn tiền

  • Thứ ba, 16/9/2025 10:04 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Chuyên gia kiến nghị cho phép tính lại tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế khi chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở.

Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Kiến nghị tính lại tiền sử dụng đất với những người nộp tiền sớm

Dự thảo nghị quyết được kỳ vọng sẽ góp phần làm giảm gánh nặng tài chính cho người dân. Tuy nhiên, về điều khoản chuyển tiếp lại khiến nhiều ý kiến cho rằng những hộ đã nộp tiền nguy cơ sẽ chịu thiệt thòi.

Theo đó, khoản 2 điều 3 dự thảo nghị quyết này quy định "trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì không tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị quyết".

dat nong nghiep anh 1

Kiến nghị cho phép tính lại tiền sử dụng đất với những người nộp tiền sớm để đảm bảo công bằng. Ảnh: Ninh Phan.

Trước đề xuất này, nhiều ý kiến cho rằng, nên cho phép tính lại tiền sử dụng đất với những trường hợp trên để bảo đảm lợi ích của hộ gia đình, cá nhân, tránh so bì.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề nghị sửa đổi khoản 2 điều 3 dự thảo nghị quyết này: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì được tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị quyết”.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA cho biết chính sách của dự thảo nghị quyết được thực hiện “có lợi” cho các hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất theo quy định của dự thảo nghị quyết.

Tuy nhiên, những trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất (nộp 100% tiền sử dụng đất - PV) theo quy định tại Điều 8 Nghị định 103 (quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) thì sẽ bị “thiệt thòi”.

Người nộp tiền sớm chịu thiệt?

Theo ông Châu, Nghị định 103 mới đi vào cuộc sống hơn 1 năm (kể từ ngày 1/8/2024 đến nay) nên số lượng hộ gia đình, cá nhân đã nộp 100% tiền sử dụng đất đối với cả diện tích đất “trong hạn mức” và cả diện tích đất “vượt hạn mức” đất ở của địa phương không nhiều.

Vì thế, ông Châu cho rằng việc được tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị quyết này có thể không ảnh hưởng nhiều đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

Cũng theo ông Châu, Bộ Tài chính có đủ số liệu về số thu tiền sử dụng đất này để báo cáo Chính phủ và cấp có thẩm quyền và tránh được sự so bì giữa các hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền sử dụng đất quá cao trước đây…

dat nong nghiep anh 2

Luật sư Nguyễn Văn Đỉnh.

Luật sư Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì không tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị quyết này; làm như thế sẽ dẫn đến kết quả không công bằng cho người dân.

Để tránh tạo ra sự phân biệt, bất công giữa những người sử dụng đất, luật sư Đỉnh đề xuất sửa điều khoản chuyển tiếp của nghị quyết nói trên theo hướng: cho phép áp dụng hồi tố với những người sử dụng đất đã nộp 100% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở theo chính sách của Nghị định số 103.

Theo đó, người dân đã nộp 100% tiền sử dụng đất sẽ được ngân sách Nhà nước hoàn trả, hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính khác phải thực hiện với Nhà nước.

Theo luật sư Đỉnh, quy định này sẽ đảm bảo sự đồng thuận từ phía người dân.

https://tienphong.vn/chuyen-doi-dat-nong-nghiep-sang-dat-o-phai-nop-nhieu-tien-de-xuat-hoan-lai-cho-nguoi-nop-som-post1778340.tpo

Ninh Phan/Tienphong.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

