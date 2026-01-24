Chuyến đi Trung Quốc gây chú ý của CEO Nvidia

Trong chuyến đi đầu năm tới Trung Quốc, CEO Nvidia Jensen Huang được bắt gặp xuất hiện tại một khu chợ ở Thượng Hải. Lịch trình của ông trải dài từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến.

Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy CEO Nvidia Jensen Huang tham quan một khu chợ ở Thượng Hải. Ảnh: RedNote.

CEO Nvidia Jensen Huang vừa khởi động chuyến thăm mới nhất tới Trung Quốc dịp đầu năm, SCMP đưa tin.

Theo nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, ngày 23/1 ông xuất hiện tại một khu chợ ở Lục Gia Chủy - trung tâm tài chính sầm uất của Thượng Hải với phong thái thoải mái.

Trước đó, ông đã gặp gỡ đội ngũ nhân viên Nvidia tại Thượng Hải để rà soát các cột mốc kinh doanh năm 2025 và thảo luận về danh mục sản phẩm trong thời gian tới.

Theo một nhân viên của Nvidia, ông Huang dự kiến tới Bắc Kinh vào ngày 26/1, trùng thời điểm văn phòng công ty tại đây tổ chức tiệc mừng Tết Nguyên đán vào buổi tối cùng ngày.

Ngoài Bắc Kinh, CEO Nvidia cũng được cho là sẽ đến Thâm Quyến để gặp gỡ nhân viên, tiếp nối thông lệ duy trì trong 2 năm qua nhằm đón Tết cùng người lao động và các đối tác kinh doanh tại Trung Quốc. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay tại Trung Quốc bắt đầu vào giữa tháng 2.

CEO Nvidia Jensen Huang (bên phải) sau cuộc họp với các thành viên Ủy ban ngân hàng, nhà ở và đô thị Thượng viện tại Mỹ, ngày 3/12/2025. Ảnh: VCG.

Trong năm 2025, ông Jensen Huang đã 3 lần tới Trung Quốc. Những chuyến thăm dịp Tết Nguyên đán của ông thường thu hút sự chú ý lớn.

Tháng 1 năm ngoái, ông từng nhảy theo ca khúc K-pop APT trước mặt nhân viên. Một năm trước đó, vị tỷ phú gây "sốt" mạng khi xuất hiện trên sân khấu trong chiếc áo gile hoa đỏ truyền thống của Trung Quốc.

Trước Trung Quốc, trong năm 2025, chuyến thăm của CEO Nvidia cũng tạo nên "cơn sốt" tại Hàn Quốc.

Tối 30/10/2025, ông Jensen Huang đã gặp Chủ tịch điều hành Tập đoàn ôtô Hyundai Euisun Chung và Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong tại chuỗi Kkanbu Chicken ở khu Samseong-dong, quận Gangnam, Seoul.

Buổi gặp gỡ "chimaek" (gà rán và bia) nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Chia sẻ với báo chí, ông Huang cho biết chính mình chọn địa điểm và nói rằng thích thưởng thức gà rán, bia cùng bạn bè, coi Kkanbu là nơi "hoàn hảo cho điều đó".

CEO Nvidia Jensen Huang bước ra ngoài nhà hàng Kkanbu Chicken (Seoul, Hàn Quốc), phát gà cho người dân và người hâm mộ, tối 30/10/2025. Ảnh: News1.

Sau buổi gặp gỡ, sức nóng của Kkanbu Chicken tăng vọt, thương hiệu leo lên vị trí số một trong danh mục tìm kiếm phổ biến trên các ứng dụng giao đồ ăn lớn.

Một số cửa hàng trong hệ thống thậm chí phải tạm dừng nhận đơn trực tuyến do không thể xử lý kịp lượng đặt hàng tăng đột biến. Du khách sau đó đổ xô đến check-in khiến quán gà rán quá tải, buộc phải áp dụng quy định giới hạn thời gian ngồi tại "bàn tỷ phú".

Chuỗi gà rán này còn nhanh chóng bắt nhịp xu hướng, cho ra mắt thực đơn "AI Kkanbu", lấy cảm hứng từ bữa tối của 3 nhân vật quyền lực trong ngành công nghệ.

