'Chuyện của mặt trời' - tiểu thuyết ám ảnh về nạn buôn người

  • Thứ năm, 25/9/2025 08:00 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

"Chuyện của mặt trời" là tác phẩm đầu tiên mà tác giả Ngọc Trần cho ra mắt ở thể loại tiểu thuyết, sau thành công của tập truyện ngắn "Ngày mai có khi là kiếp sau" phát hành năm 2021.

Chuyen cua mat troi anh 1

Sách Chuyện của mặt trời.

Nối tiếp mạch cảm hứng về thân phận của người phụ nữ, những “kiếp đàn bà”, Chuyện của mặt trời khắc họa số phận của những người phụ nữ nông thôn trong dòng chảy dữ dội của xã hội đương đại. Tác phẩm mở đầu bằng bước chân non nớt của Ngoãn - cô gái quê ngây thơ lần đầu đi xa cùng người mình thương - để rồi từ giấc mơ giản dị rơi thẳng vào tấn bi kịch khi bị lừa bán như một món hàng nơi đất khách quê người.

Theo tác giả, tiểu thuyết lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện chị trải qua thời ấu thơ, với những thương nhớ đồng quê da diết và những trăn trở, băn khoăn về số phận người hàng xóm, đã từ lâu không còn nhớ mặt. Vì vậy, có nhiều câu chuyện thật, nỗi đau thật ẩn giấu trong từng con chữ.

Văn phong của Ngọc Trần vừa mộc mạc, vừa sắc sảo trong việc miêu tả tâm lý nhân vật. Nhân vật được khắc họa có chiều sâu, từ chị em Ngoan - Ngoãn, đến những bóng dáng phụ nữ làng quê khác… Nỗi đau mà mỗi người đang mang trong mình như một mảnh bi kịch riêng, góp vào bản hợp xướng thân phận nổi chìm u trầm nhưng nhân bản.

Tiểu thuyết chỉ tầm 200 trang với khá nhiều cú twist, diễn biến dồn dập, không khí truyện đặc quánh. Hơn 10 năm lưu lạc nơi đất khách quê người với biết bao đau đớn, tủi nhục cả về thể xác lẫn tinh thần, có lúc tuyệt vọng muốn được giải thoát của Ngoãn có lẽ khiến người đọc không khỏi ám ảnh, thương xót cho cô. Cho đến khi Ngoãn “chạy thoát” được về quê hương, về nhà, bi kịch một lần nữa giáng cho cô một đòn đau, từ đó dẫn tới những quyết định đầy đắng cay...

Nhưng theo tác giả, đến cuối cùng, cái kết vẫn mở ra cho người ta niềm tin vào ánh sáng, vào tính thiện trong đời.

Chuyen cua mat troi anh 2

Tác giả Ngọc Trần.

Chuyện của mặt trời là câu chuyện của ánh sáng và bóng tối, của những tranh đấu thiện ác trong lòng mỗi người. Tác giả muốn truyền tải thông điệp: Cuộc đời này đừng mong cầu sưởi ấm trong nguồn sáng vay mượn từ người khác. Người mạnh là người dù trong hoàn cảnh nào cũng không để kẻ khác cướp mất ánh sáng, nhấn chìm mình trong sự tăm tối thù hận. Hãy để trái tim và sự thiện lương là ánh mặt trời soi rọi cho cuộc đời bạn. Đời này có ai không sai chứ? Nếu bạn giữ lại được ánh sáng, bạn còn có thứ soi đường để trở về.

Ngọc Trần từng là nhà báo có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực văn hoá, giải trí. Ngoài tập truyện ngắn đầu tay Ngày mai có khi là kiếp sau (2021), chị từng có tác phẩm giành giải 3 cuộc thi Từ Trong Ký Ức của báo Người lao động, được đăng trong tuyển tập cùng tên, tác phẩm được tuyển chọn vào tập truyện ngắn Cánh Chim Tự Do của tổ chức phi chính phủ CSAGA, truyện ngắn, thơ đăng tải trên các báo Văn nghệ, Văn nghệ TP.HCM, Phụ nữ Thủ đô

Phong Châu

Chuyện của mặt trời buôn người thân phận người phụ nữ

