Chuyện chưa kể về chuyến bay khí cầu đầu tiên vòng quanh thế giới

Cuốn "The first flight around the world in the Graf Zeppelin" ra mắt nhằm giúp độc giả trải nghiệm chuyến phiêu lưu năm 1929 của khinh khí cầu Zeppelin, theo Euro News.

Ảnh: Euro News.

Ngày 15/8/1929, bác sĩ người Tây Ban Nha Jeronimo Megías đã thực hiện được ước mơ của mình bằng chuyến bay vòng quanh thế giới đầu tiên trên chiếc Graf Zeppelin.

Đây không phải lần đầu tiên Megias, bác sĩ riêng của Vua Alfonso XIII, lên chiếc máy bay nổi tiếng này. Vào tháng 5 năm đó, ông đã có được một chỗ ngồi trên chuyến bay đưa ông và 17 hành khách khác từ Friedrichshafen (Đức) đến Lakehurst (New Jersey, Mỹ).

Lần đó, khinh khí cầu Zeppelin phải quay trở lại do hỏng động cơ khi đang bay qua bờ biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên, chuyến bay tháng 8/1929 còn tham vọng hơn nhiều: Đó là chuyến bay vòng quanh thế giới đầu tiên của một khinh khí cầu chở khách.

Chuyến đi đã thành công tốt đẹp: chiếc LZ 127 Graf Zeppelin khởi hành từ Friedrichshafen hướng đến Tokyo, tạm dừng chân sau khi bay qua Liên Xô. Tiếp đó, Zeppelin băng qua Thái Bình Dương đến Los Angeles cho chặng dừng chân thứ hai và từ đó bay đến Lakehurst, ven bờ đông nước Mỹ. Sau khi vượt Đại Tây Dương, khí cầu đã trở về Đức một cách vinh quang vào ngày 4/9/1929, một hành trình kéo dài 20 ngày, 4 giờ và 14 phút.

Giờ đây, nhà bản đồ học Alejandro Polanco đã tái hiện sự kiện lịch sử này trong cuốn The first flight around the world in the Graf Zeppelin.

Cuốn sách là nỗ lực lấy lại danh tiếng cho những gã khổng lồ một thời của bầu trời.

Dự án kỳ công về Graf Zeppelin

Được ra mắt nhờ một chiến dịch gây quỹ cộng đồng trên Kickstarter, cuốn sách ra mắt cả bản số và in. Cuốn sách mang đến bộ sưu tập lớn các hình ảnh được phục chế về thời kỳ đó và lời chia sẻ của chính Jeronimo Megías.

Polanco giải thích với Euronews Culture: "Để xuất bản được cuốn sách, chúng tôi phải quét các bức ảnh nhỏ ở độ phân giải cao, dịch văn bản kỹ thuật của ảnh từ tiếng Đức sang tiếng Anh và điều chỉnh nó để tạo ra một cuốn sách bìa cứng chất lượng cao, đồng thời thêm vào các đoạn nhật ký du lịch của Megías".

Các bức ảnh được xử lý kỳ công.

Cuốn sách ảnh được phục chế bao gồm hơn 200 cảnh về Graf Zeppelin từ khi chúng ra đời vào cuối thế kỷ 19 đến những năm 1930.

Polanco, người đã mua lại album trên từ một nhà sưu tập tư nhân, cho biết: "Vào những năm 1920, những bức ảnh nhỏ về khinh khí cầu Zeppelin được bán kèm bao thuốc lá ở Đức để mọi người có thể sưu tầm".

Hình ảnh lưu giữ được tuy nhỏ nhưng rất chi tiết, cho thấy nhiều khung cảnh khác nhau về những chiếc khinh khí cầu Zeppelin đang bay, quang cảnh và các chi tiết bên trong. Khán giả thời đó có thể sử dụng các thiết bị nhỏ có ống kính để phóng to cảnh, thậm chí tạo cảm giác ba chiều.

Những bức ảnh này là cách người dân phổ thông có thể hiểu về Zeppelin vì trải nghiệm trực tiếp trên khinh khí cầu có mức giá rất cao và cũng rất cạnh tranh tại thời điểm đó. Bác sĩ Megias đã phải trả 7.000 USD để có được tấm vé vòng quanh thế giới.

Megias kể lại: “Cuộc cạnh tranh rất khốc liệt và cuộc chiến giữa những người đăng ký tham gia chuyến đi rất căng thẳng”.

Quang cảnh bên trong Zeppelin.

Và một khi đã được có mặt, trải nghiệm là không hề hối tiếc. Megias đã so sánh trải nghiệm trên tàu bay Graf Zeppelin với một khách sạn sang trọng. Chiếc khí cầu có đầy đủ tiện nghi cần thiết: Một nhà bếp với đầu bếp, một phòng liên lạc cho phép hành khách gửi và nhận điện tín qua radio, phòng ăn, phòng khách và phòng làm việc.

Các cabin được trang bị đèn điện và có thể chứa hai hành khách. Ban ngày, giường có thể gấp lại thành ghế sofa. Ngoài ra, còn có bàn gấp cạnh cửa sổ, một số ghế gấp và các ngăn có rèm để cất đồ đạc.

Công chúng thời đó cũng rất kỳ vọng vào chuyến bay vòng quanh thế giới. Ông trùm truyền thông người Mỹ William Randolph Hearst hiểu rõ điều này và đã tham gia tài trợ cho chuyến đi để đổi lấy quyền độc quyền đưa tin cho các hãng truyền thông của ông.

Trong 20 hành khách trên máy bay, có nhà báo người Anh Lady Hay Drummond-Hay, được Hearst cử đến khí cầu Zeppelin để tường thuật lại chuyến phiêu lưu này. Nhờ đó, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vòng quanh thế giới.

Biểu tượng của một thời đại

Cuốn sách của Polanco không chỉ kể chi tiết về chuyến hành trình vĩ đại của Zeppelin LZ 127 mà còn kể về nguồn gốc của khí cầu Zeppelin, bối cảnh lịch sử và công nghệ mà chúng sử dụng.

Cuốn sách cũng bao gồm tiểu sử ngắn gọn của những nhân vật chủ chốt, chẳng hạn như nhà sáng lập công ty Ferdinand von Zeppelin và kỹ sư Hugo Eckener, người đã chỉ huy chiếc khinh khí cầu trong những chuyến bay mang tính biểu tượng nhất của nó.

“LZ 127 là biểu tượng của Cộng hòa Weimar trước khi Đức Quốc xã nắm quyền tuyệt đối vào năm 1933,” Polanco viết.

Ngoài hành trình vòng quanh thế giới nổi tiếng, Graf Zeppelin đã thực hiện hàng trăm chuyến bay, bao gồm một tuyến đường thường xuyên vượt Đại Tây Dương đến Nam Mỹ, chở hành khách, hàng hóa và thư tín mà không gặp bất kỳ sự cố đáng kể nào đến khi nó nghỉ hưu vào năm 1937.

Graf Zeppelin thậm chí còn thực hiện một chuyến bay "tam giác" giữa châu Âu, Nam Mỹ và Mỹ vào năm 1930.

Vụ tai nạn thương tâm của LZ 129 Hindenburg khi chiếc khinh khí cầu phát nổ ở New Jersey vào ngày 6/5/1937, đã đánh dấu sự kết thúc thời kỳ hoàng kim của những chiếc khí cầu này. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của máy bay đã đẩy nhanh sự suy tàn của chúng.

“Ngày nay, những chiếc khinh khí cầu bay được là nhờ khí heli không cháy. Nhưng tôi không nghĩ heli có thể cứu được những chiếc khinh khí cầu cũ. Thảm họa Hindenburg chỉ tình cờ đã đẩy nhanh sự kết thúc của chúng”, Polanco chia sẻ trong cuốn sách tri ân những gã khổng lồ của bầu trời này.