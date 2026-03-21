Chương Tử Di liên tục gây bàn tán

Ngoại hình của Chương Tử Di trong những lần xuất hiện mới đây khiến công chúng xôn xao vì quá khác lạ. Sau đó, nữ diễn viên giải thích cô tăng 10 kg để phục vụ phim mới.

Ngày 21/3, tờ China Times đưa tin Chương Tử Di giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Trung Quốc CMG. Trên sân khấu nhận giải, nữ diễn viên bày tỏ mong muốn các ê-kíp sản xuất sẽ tạo ra nhiều nhân vật mạnh mẽ, độc đáo hơn.

Tuy nhiên, theo Sina, ngoại hình của Chương Tử Di trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều tài khoản mạng cho biết họ không nhận ra ngôi sao này khi thấy loạt ảnh gần đây của cô. Trong sự kiện, Chương Tử Di lộ diện với gương mặt tròn trịa, được nhận xét là khác lạ.

Hình ảnh Chương Tử Di trong sự kiện mới đây. Ảnh: Weibo.

Thời gian qua, ngoại hình của Chương Tử Di liên tục trở thành chủ đề bàn tán. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn đều nhận những bình luận trái chiều về ngoại hình. Vài ngày trước, ngôi sao họ Chương xuất hiện tại Bắc Kinh để tham dự lễ khai trương của một thương hiệu trang sức.

Một số cư dân mạng chỉ ra khuôn mặt của Tử Di tròn hơn trước, má đầy đặn, khác hẳn hình ảnh mảnh mai trước đây. Số khác lại chỉ ra biểu cảm của nữ diễn viên hơi gượng, thiếu tự nhiên và đặt nghi vấn liệu cô có phẫu thuật thẩm mỹ hay không.

Sau đó, Chương Tử Di tiết lộ tại Lễ trao giải Hiệp hội Biên kịch Hong Kong rằng cô cố tình tăng khoảng 10 kg để phù hợp hơn với vai diễn mới.

Gác lại vấn đề ngoại hình, việc tăng cân cho vai diễn giúp Chương Tử Di một lần nữa được khen ngợi về tinh thần chuyên nghiệp, hết lòng cho dự án phim. Thời điểm quay Tương Viên Lộng: Huyền án, nữ diễn viên sẵn sàng hy sinh hình tượng. Cô xuất hiện với tạo hình xấu xí, khắc họa một người phụ nữ chịu áp bức, thậm chí có cảnh bạo lực gây sốc khi đối đầu với một con lợn rừng. Diễn xuất của cô được khen ngợi vì sự lăn xả.

Chương Tử Di sinh năm 1979 tại Bắc Kinh, là một trong những diễn viên hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với các vai diễn trong Ngọa Hổ Tàng Long, Thập Diện Mai Phục, Godzilla: King of the Monster... Cô từng giành nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm 2 giải Kim Kê và 3 giải Hoa Biểu.

Nữ diễn viên kết hôn với Uông Phong vào 2015 và có 2 con chung. Tới 2023, 2 ngôi sao ly hôn.