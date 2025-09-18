Khi vài đứa trẻ trong nhóm được phép xem chương trình nào đó, thì nó trở thành bình thường trong cộng đồng.

Loại chương trình truyền hình nào phù hợp với con bạn?

Tôi được biên tập viên Kait Hanson phỏng vấn hai bài riêng biệt vào tháng 10 năm 2021 và tháng 11 năm 2021 trên chương trình truyền hình NBC’s Today Show. Cả hai lần đều tập trung việc đào tạo người làm cha mẹ về những điều các con có thể hoặc không nên tiếp xúc trên phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng.

Lần phỏng vấn đầu tiên xoay quanh loạt phim đình đám của Netflix, trò chơi con mực (Squid Game), chương trình chỉ dành cho người lớn, nhưng nhiều trẻ em đã (và đang) xem chương trình này.

Chương trình khiến nhiều trẻ em đang xem bối rối vì nó lấy những trò chơi phổ biến của trẻ em như Đèn Đỏ, Đèn Xanh nhưng thêm vào từng trò chơi yếu tố bạo lực và chết chóc. Kết quả? Không phải lúc nào trẻ cũng có thể phân biệt giữa thực tế và giả tưởng như cha mẹ vẫn tưởng.

Nhiều báo cáo cho thấy, trẻ em bắt chước các trò chơi trên chương trình này ở trường học. Một trường học ở Bỉ cho biết, một số học sinh đã đán bạn học sau khi tẩy chay chúng.

Tivi là thiết bị quen thuộc trong mỗi gia đình. Ảnh: IStock.

Dù bạn cho phép con xem Trò chơi con mực hay không, cuộc phỏng vấn trên đã nêu bật một vấn đề còn lớn hơn mà tất cả chúng ta, những người làm cha mẹ phải đối mặt: Chương trình truyền hình nào phù hợp, và làm sao chúng ta biết điều đó?

Về việc này, một trong những vấn đề lớn nhất tôi nhận ra đó là một khi vài đứa trẻ trong nhóm được phép xem chương trình nào đó, thì nó trở thành bình thường trong cộng đồng. Cá nhân tôi từng trải qua chuyện này với chương trình Trò chơi con mực khi con trai tôi nhanh chóng biết chương trình này và sau đó thấy các bạn hoá trang dịp Halloween giống như các nhân vật trong chương trình. Thằng bé cũng nói, vài bạn học cũng đang xem chương trình đó.

Nếu không được phỏng vấn trên truyền hình, chắc tôi cũng không biết mức độ bạo lực trong mỗi tập phim. Tôi cứ tưởng vì những bạn khác cùng trang lứa được phép xem, nên chương trình đó cũng phù hợp với con tôi.

Ở đây vấn đề trở nên rất quan trọng, các bạn, người làm cha mẹ, phải xem chương trình và/hoặc khuyến cáo về độ tuổi được phép xem (và lý do!) trước khi không chú ý và cho phép con mình xem chương trình nào đó.

Vì tính phù hợp của chương trình truyền hình, của trò chơi điện tử hay nền tảng mạng xã hội phụ thuộc rất lớn vào giá trị gia đình và mức độ trưởng thành của các con, nên tôi khuyến khích người làm cha mẹ dành thời gian kiểm tra con đang xem cái gì. Dù đôi lúc bạn thấy khó khăn khi làm việc này vì giai đoạn các con sử dụng thiết bị thường vào lúc chúng ta vắng nhà hoặc nghỉ ngơi, nhưng điều này thực sự quan trọng, bảo đảm quyền cho phép con được xem cái gì của chúng ta.