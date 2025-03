Chương trình của Triệu Lộ Tư bị chỉ trích

Theo Sinchew, Triệu Lộ Tư chuẩn bị ra mắt chương trình thực tế mới mang tên A Little Courage từ ngày 27/3. Nội dung chương trình đề cập đến khoảng thời gian nữ diễn viên điều trị bệnh.

Trong A Little Courage, Triệu Lộ Tư tham gia trải nghiệm cuộc sống nông thôn ở Tứ Xuyên (Trung Quốc). Đồng thời, cô chia sẻ lại cảm xúc và cách bản thân vượt qua giai đoạn khó khăn vì bệnh tật. Cốt lõi chương trình là hành trình nữ diễn viên tìm lại dũng khí trong nghịch cảnh.​

Song, một số khán giả cho rằng cô đang lợi dụng bệnh tật để kiếm tiền. Khi đoạn giới thiệu về chương trình được phát sóng, nhiều người để lại bình luận mỉa mai: "Nhân dân tệ có thể chữa bách bệnh", "Mở ra con đường mới từ việc mắc bệnh". Cũng theo Sinchew, thời gian gần đây, khán giả không còn cảm thông cho Triệu Lộ Tư như trước.

Ngày 25/1, Triệu Lộ Tư xuất hiện sau khoảng thời gian vắng bóng vì biến cố sức khỏe. Trong sự kiện diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc, nữ diễn viên cho biết: "Hãy quên đi những điều tồi tệ trong năm 2024 và hướng tới năm 2025 tốt đẹp hơn".

Tới 29/1, Lộ Tư đăng tải bài viết đính chính về việc khán giả nghi ngờ cô dùng chuyện bệnh tật để đánh bóng tên tuổi. Nữ diễn viên khẳng định việc chia sẻ quá trình điều trị là để mọi người có cái nhìn đúng đắn, khách quan hơn về các vấn đề tâm lý.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, có nhiều bộ phim nổi tiếng như Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Thả thí thiên hạ, Tinh hán xán lạn, Vụng trộm không thể giấu... Tuy diễn xuất còn hạn chế, cô là gương mặt nổi bật trong số các diễn viên nữ thuộc lứa sau 1995, trước 2000.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.