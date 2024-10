Chương trình có Nam Em chưa xin cấp phép

Ngày 2/10, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết qua rà soát, Sở chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép tổ chức sự kiện từ ban tổ chức chương trình Hồi ký thời trang.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tìm hiểu thêm thông tin liên quan.

Theo đại diện Sở Văn hóa, thời gian qua, Sở thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan cùng sự đồng hành với các cơ quan báo chí trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

"Chúng tôi cũng có các văn bản đề nghị phối hợp xử lý đối với những trường hợp sai phạm hoặc có hành vi phản văn hóa trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Sở rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan truyền thông, cơ quan ban ngành để hoạt động văn hoá trên địa bàn TP.HCM ngày càng phát triển", đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhấn mạnh.

Trước đó, ban tổ chức chương trình Hồi ký thời trang - Hừng đông rực rỡ thông báo show sẽ diễn ra vào tối 4/10, tại một trung tâm tổ chức sự kiện ở quận Tân Bình, TP.HCM.

Nam Em được mời làm đại sứ truyền thông và truyền cảm hứng cho chương trình. Ngay khi ban tổ chức công bố thông tin nói trên vấp phải sự phản ứng từ công chúng.

Lý do xuất phát từ việc Nam Em liên tiếp vướng vào ồn ào, từng hai lần bị xử phạt hành chính về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang dư luận.

Tri Thức - Znews liên hệ ban tổ chức show Hồi ký thời trang - Hừng đông rực rỡ về việc chưa xin cấp phép song chưa nhận được phản hồi.

