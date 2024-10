Thu Trang nói gì khi bị nhắc tên trong ồn ào với Minh Dự

Sau sự kiện showcase Cô dâu hào môn vào chiều 1/10, Thu Trang nhận được câu hỏi từ báo giới xoay quanh vụ việc cô bị nhắc tên trong bài đăng của nhà sản xuất Phan Đạt, chồng diễn viên Phương Lan trên mạng xã hội.

Theo Thu Trang, cô đã đọc bài đăng của Phan Đạt và không hiểu lý do nhà sản xuất đưa ra những chia sẻ tiêu cực về các đồng nghiệp.

Thu Trang cho biết cô không hiểu lý do Phan Đạt có bài đăng tiêu cực về các đồng nghiệp trên mạng xã hội.

"Tôi nghĩ đây chỉ là chuyện cá nhân giữa diễn viên này với diễn viên kia. Họ có thể ngồi với nhau để tự giải quyết. Tôi không hiểu tại sao lại đăng đàn. Vì tôi nghĩ nó bình thường. Tôi vẫn chưa hiểu mục đích của bạn đó là gì", Thu Trang cho biết.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Với những bài đăng kia, tôi thấy hơi bị nhỏ nhặt".

Thu Trang khẳng định mối quan hệ giữa cô và Minh Dự bình thường.

"Tôi với Dự là đồng nghiệp ở sân khấu Thế giới trẻ. Ở sân khấu, chúng tôi tương tác với nhau nhiều vì hợp tính, diễn với nhau cũng hợp rơ. Với tôi, Minh Dự là nghệ sĩ trẻ tốt tính, không đến nỗi nào đâu. Không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này. Tất cả đều là chuyện cá nhân hết", cô nói.

Trước đó, nhà sản xuất Phan Đạt, chồng diễn viên Phương Lan đưa ra thông tin tiêu cực về một số đồng nghiệp, trong đó có Minh Dự. Trong bài đăng, Phan Đạt chỉ đích danh Minh Dự là một trong 3 người ở sân khấu Thế giới trẻ khiến anh buồn.

Trong một bài đăng trước đó, Phan Đạt nhắc tới một người bạn. Phan Đạt tố người bạn này nói xấu vợ chồng anh với Thu Trang, Tiến Luật dù anh luôn giúp đỡ, tặng quà sinh nhật, bênh vực khi bạn bị bắt nạt. Phan Đạt còn khẳng định có đủ bằng chứng cho thấy người bạn kể trên có lối sống lệch lạc.

Kèm theo bài viết là ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Phan Đạt với tài khoản có tên Trần Minh Dự. Do đó, cộng đồng mạng bàn tán và cho rằng người bạn được nhắc đến trong bài đăng của Phan Đạt chính là Minh Dự.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews về ồn ào kể trên, Minh Dự cho biết đang cùng công ty xử lý thông tin và sẽ đưa ra phản hồi chính thức sau. Tối 1/10, Minh Dự cũng khóa bảo vệ trang cá nhân.

