Chuỗi rạp phim CGV 'hái ra tiền' ở Việt Nam

CGV Việt Nam tiếp tục là thị trường nước ngoài mang lại lợi nhuận lớn nhất cho tập đoàn CJ CGV trong quý II bất chấp việc biên lợi nhuận chịu sức ép.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2026 của CJ CGV, Việt Nam tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong hệ thống rạp chiếu phim toàn cầu của tập đoàn Hàn Quốc. Kỳ vừa rồi, doanh thu tại Việt Nam đạt 64 tỷ won (khoảng 1.200 tỷ đồng), tăng hơn 11 % so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý hơn, Việt Nam mang về 7,4 tỷ won (khoảng 140 tỷ đồng ) lợi nhuận hoạt động, dù con số này giảm giảm hơn 7% so với mức 8 tỷ won cùng kỳ năm 2025.

"Mỏ vàng" của CJ CGV

Nếu đặt cạnh các thị trường khác của CJ CGV, vai trò của Việt Nam càng rõ nét. Trong quý II, thị trường Hàn Quốc ghi nhận doanh thu 166 tỷ won nhưng vẫn lỗ hoạt động 6,2 tỷ won. Trung Quốc đạt 45,8 tỷ won doanh thu và lỗ 11,9 tỷ won, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đạt 39,7 tỷ won doanh thu nhưng lỗ 4,1 tỷ won.

Indonesia là thị trường nước ngoài duy nhất ngoài Việt Nam có lãi, với lợi nhuận hoạt động 4,1 tỷ won. Tuy nhiên, doanh thu tại đây giảm tới 29% do tác động từ sự dịch chuyển kỳ nghỉ Lebaran.

Như vậy, Việt Nam là thị trường mang về lợi nhuận hoạt động lớn nhất cho CJ CGV trong quý II.

Đây cũng không phải kết quả mang tính nhất thời. Trong nửa đầu năm, CGV Việt Nam đạt doanh thu 142,8 tỷ won (khoảng 2.700 tỷ đồng ), tăng 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động đạt 19,2 tỷ won (khoảng 360 tỷ đồng ), giảm 1,7 tỷ won so với nửa đầu năm 2025.

Tính theo lợi nhuận hoạt động, Việt Nam thậm chí đóng góp phần lớn vào kết quả kinh doanh tích cực của tập đoàn. Kỳ vừa rồi, CJ CGV ghi nhận 20,2 tỷ won lợi nhuận hoạt động trong nửa đầu năm, tăng 15,3 tỷ won so với cùng kỳ.

VIỆT NAM SINH LỜI NHIỀU NHẤT CHO CJ CGV TRONG QUÝ II Tất cả Doanh thu Lợi nhuận hoạt động Bấm chú thích để phân loại. -50 0 50 100 150 200 Hàn Quốc Việt Nam Trung Quốc Thổ Nhĩ Kỳ Indonesia Hàn Quốc Doanh thu 166 Việt Nam Doanh thu 64 Trung Quốc Doanh thu 45,8 Thổ Nhĩ Kỳ Doanh thu 39,7 Indonesia Doanh thu 25,8 Hàn Quốc Lợi nhuận hoạt độ… -6,2 Việt Nam Lợi nhuận hoạt độ… 7,4 Trung Quốc Lợi nhuận hoạt độ… -11,9 Thổ Nhĩ Kỳ Lợi nhuận hoạt độ… -4,1 Indonesia Lợi nhuận hoạt độ… 4,1 Đơn vị: tỷ won; Nguồn: BCTC DN.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh kinh doanh của CGV Việt Nam là doanh thu và lợi nhuận đang đi theo 2 hướng khác nhau.

Quý II, doanh thu tăng 11% nhưng lợi nhuận hoạt động giảm 7%. EBITDA vẫn tăng 3%, lên 15,9 tỷ won, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn tạo ra dòng tiền tốt, nhưng cơ cấu doanh thu đã tác động tới tỷ suất sinh lời.

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở sự gia tăng đóng góp của mảng phát hành phim.

Trong quý II, CGV cho biết hoạt động phát hành phim tăng trưởng tích cực với 4 bộ phim do CGV phát hành vượt mốc 1 triệu lượt khán giả. Đây là một trong những động lực giúp doanh thu thị trường Việt Nam tăng nhanh hơn lượng khách tại hệ thống rạp.

Tuy nhiên, mảng phát hành thường có cơ cấu lợi nhuận khác với hoạt động vận hành rạp. Khi tỷ trọng doanh thu từ phát hành tăng, biên lợi nhuận chung có xu hướng bị kéo xuống, qua đó giải thích phần nào việc lợi nhuận hoạt động giảm dù doanh thu tăng.

Việt Nam đã phục hồi 93% doanh thu so với trước dịch

Một trong những điểm sáng lớn nhất của thị trường Việt Nam nằm ở tốc độ phục hồi sau đại dịch.

Theo CJ CGV, doanh thu phòng vé thị trường Việt Nam hiện đã phục hồi lên khoảng 93% mức của năm 2019, trước khi Covid-19 làm gián đoạn hoạt động ngành điện ảnh.

Con số này nổi bật khi đặt cạnh các thị trường còn lại của tập đoàn.

Tại Indonesia, doanh thu mới phục hồi khoảng 68% so với năm 2019; Hàn Quốc khoảng 49% và Trung Quốc khoảng 39%. Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức cao hơn nhiều, khoảng 920%, nhưng con số này chịu ảnh hưởng rất lớn từ lạm phát và biến động mệnh giá, nên không thể so sánh trực tiếp với các thị trường khác.

Điều đó cho thấy Việt Nam đang nằm trong nhóm thị trường phục hồi tốt nhất của CJ CGV sau đại dịch.

Đáng chú ý, Việt Nam cũng là thị trường đóng góp doanh thu và lợi nhuận hoạt động lớn nhất trong nhóm thị trường nước ngoài của CJ CGV.

Nếu xét riêng quý II, Việt Nam chỉ đứng sau Hàn Quốc về doanh thu nhưng lại vượt toàn bộ các thị trường còn lại về lợi nhuận hoạt động.

85 cụm rạp, 486 màn hình và 40% thị phần

Ở mảng kinh doanh cốt lõi là rạp chiếu phim, CGV tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu tại Việt Nam.

Tính đến quý II, hệ thống này có 85 cụm rạp với 486 màn hình, tăng 2 cụm rạp so với cùng kỳ năm trước.

CGV hiện nắm khoảng 40% thị phần tại Việt Nam, đứng số một thị trường.

Quy mô mạng lưới lớn giúp CGV có lợi thế đáng kể trong việc khai thác những bộ phim ăn khách, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng doanh thu ngoài tiền vé.

CGV VIỆT NAM ĐANG KIẾM TIỀN RA SAO? KQKD hàng năm của CGV Việt Nam Tất cả Doanh thu Lợi nhuận hoạt động Bấm chú thích để phân loại. -100 0 100 200 300 2021 2022 2023 2024 2025 6T/2026 2021 Doanh thu 50 2022 Doanh thu 150 2023 Doanh thu 185 2024 Doanh thu 207 2025 Doanh thu 254 6T/2026 Doanh thu 143 2021 Lợi nhuận hoạt độ… -10 2022 Lợi nhuận hoạt độ… 10 2023 Lợi nhuận hoạt độ… 14 2024 Lợi nhuận hoạt độ… 26 2025 Lợi nhuận hoạt độ… 37 6T/2026 Lợi nhuận hoạt độ… 19 Đơn vị: tỷ won; Nguồn: BCTC DN.

Trong quý II, doanh thu phòng vé đạt 553 tỷ đồng . Giá vé trung bình (ATP) đạt khoảng 95.000 đồng, giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ.

Ngược lại, mức chi tiêu cho đồ ăn, thức uống (F&B) trên mỗi khách tăng gần 4% lên khoảng 41.000 đồng. Đây là một chỉ dấu quan trọng đối với mô hình kinh doanh rạp chiếu phim. Khi dư địa tăng giá vé không lớn, doanh nghiệp có thể cải thiện doanh thu trên mỗi khách thông qua các dịch vụ bổ trợ như F&B.

Nếu một khách hàng đến rạp không chỉ mua vé mà còn chi thêm cho bỏng ngô, nước uống hoặc các sản phẩm F&B khác, doanh thu trên mỗi lượt khách sẽ được cải thiện mà không cần tăng giá vé.