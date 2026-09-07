Chuỗi mì cay của Quốc Trường trở lại mốc 100 cửa hàng, tính chuyện IPO

Sasin vừa trở lại mốc 100 cửa hàng sau quá trình tái định hướng từ năm 2021. Chuỗi mì cay dự kiến mở thêm 15-20 điểm bán và đẩy mạnh mảng mì gói, đồng thời nghĩ đến phương án IPO.

Ngày 7/9, Sasin khai trương cửa hàng tại 104 Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, đánh dấu việc chuỗi trở lại mốc 100 cửa hàng trên toàn quốc.

Sasin thành lập năm 2016, là thương hiệu tiên phong đưa mì cay 7 cấp độ đến gần hơn với giới trẻ Việt Nam. Diễn viên Quốc Trường là một trong 3 nhà đồng sáng lập của chuỗi.

Đây không phải lần đầu Sasin đạt quy mô 100 cửa hàng. Theo doanh nghiệp, chuỗi từng chạm mốc này trong giai đoạn 2018-2019. Đến năm 2021, Sasin tái định hướng, tập trung chuẩn hóa chất lượng, đồng nhất trải nghiệm và xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Hiện 50% cửa hàng do thương hiệu trực tiếp sở hữu và vận hành, 50% còn lại là cửa hàng nhượng quyền.

Tìm dư địa ở thị trường tỉnh

Theo ông Đỗ Xuân Tuấn, nhà đồng sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Sasin, khi quy mô tăng lên 100 cửa hàng, bài toán vận hành trở nên phức tạp hơn đáng kể. Doanh nghiệp phải kiểm soát chất lượng món ăn và dịch vụ đồng đều giữa các chi nhánh.

Sau khi mở rộng mạnh tại các thành phố lớn, Sasin đang chuyển hướng tìm dư địa tại các tỉnh. Ông Tuấn cho biết tại TP.HCM, chuỗi gần như đã phủ những vị trí phù hợp với mô hình, trong khi thị trường tỉnh còn nhiều khoảng trống và mức độ cạnh tranh ở một số nơi thấp hơn.

Ông Giovanni Zangani, Founder & Managing Partner của Maestro Equity Partners - quỹ đang đầu tư vào Sasin - cũng đánh giá các chuỗi F&B phổ thông còn nhiều cơ hội khi mở rộng ra ngoài đô thị lớn. Theo ông, thu nhập tại các địa phương đang cải thiện, trong khi mạng xã hội và các nền tảng số giúp khoảng cách về xu hướng, thị hiếu giữa người tiêu dùng tỉnh và thành phố ngày càng thu hẹp.

Tuy nhiên, Sasin cho rằng sức mua vẫn là thách thức lớn. Mức chi tiêu bình quân tại tỉnh thấp hơn thành phố, trong khi doanh nghiệp muốn duy trì không gian, chất lượng món ăn và dịch vụ tương xứng với giá bán.

“Đây là bài toán rất khó để cân đối chi phí và giá bán”, ông Tuấn nói với Tri Thức - Znews.

Bên cạnh sức mua, chi phí mặt bằng và cạnh tranh tìm vị trí tốt cũng tạo áp lực cho doanh nghiệp F&B. Sasin dự kiến mở thêm khoảng 15-20 cửa hàng trong năm tới và đang nghiên cứu một số thị trường nước ngoài.

Đẩy mạnh mì gói, tính chuyện IPO

Ngoài chuỗi nhà hàng, Sasin đang mở rộng sang mảng thực phẩm đóng gói với mì gói, mì ly và sốt chấm mang hương vị của thương hiệu.

Theo ông Tuấn, mì gói sẽ là một trong những mảng được Sasin đầu tư mạnh trong 3-5 năm tới. Doanh nghiệp trước mắt đẩy sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, sau đó hướng tới siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các kênh phân phối khác. Sasin cũng đang làm việc với một số đối tác nước ngoài, hướng tới xuất khẩu sản phẩm.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, Sasin từng cân nhắc phát triển thêm các thương hiệu F&B nhưng sau đó lựa chọn tập trung vào thế mạnh cốt lõi là mì cay, thay vì mở rộng dàn trải.

Một thay đổi khác trong quá trình phát triển của đơn vị này là sự tham gia của quỹ đầu tư. Ông Tuấn cho biết trước đây doanh nghiệp vận hành theo mô hình gia đình với 3 thành viên, không đặt nặng các chỉ tiêu tài chính.

Sau khi có nhà đầu tư, Sasin bắt đầu chuẩn hóa cơ cấu phòng ban, quy trình và quản trị tài chính, đồng thời có điều kiện thu hút nhân sự bên ngoài. Đổi lại, áp lực về doanh thu và các chỉ tiêu theo tháng, quý, năm cũng lớn hơn.

Lãnh đạo Sasin thừa nhận kết quả kinh doanh hiện tại chưa đạt kỳ vọng cao nhất, nhưng đánh giá việc doanh nghiệp duy trì và tiếp tục mở rộng sau giai đoạn Covid-19 là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường F&B nhiều biến động và ngày càng khó khăn.

Công ty đang lên kế hoạch cho các vòng gọi vốn tiếp theo và đặt mục tiêu IPO trong 3-5 năm tới. Tuy nhiên, ông Tuấn lưu ý đây mới là định hướng chung, chưa phải kế hoạch chi tiết.