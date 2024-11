Chúng ta đã biết gì về iPhone 17 Pro

Chip Wi-Fi 7 tự phát triển. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, ít nhất một mẫu iPhone 17 sẽ trang bị chip Wi-Fi 7 do Apple tự phát triển. Hiện tại, iPhone 16 sử dụng chip Wi-Fi kết hợp Bluetooth do Broadcom cung cấp, nhưng thông số kỹ thuật bị giới hạn. Trong khi đó, chip của Apple sẽ trang bị thông số mới nhất. Về lý thuyết, Wi-Fi 7 hỗ trợ đồng thời băng tần 2,4/5/6 GHz với tốc độ tối đa trên 40 Gbps, gấp 4 lần so với Wi-Fi 6E. Ảnh: Mac4ever.