Thay đổi lớn của iPhone 17

Dòng iPhone 17 Pro có thể chuyển sang khung nhôm thay cho thép không gỉ hoặc titan như hiện nay.

Mặt lưng của iPhone 16 Pro. Ảnh: Cult of Mac.

Nguồn tin của The Information cho biết dòng iPhone 17 sẽ có thay đổi lớn trong thiết kế, đặc biệt với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max khi chuyển sang khung nhôm, thay thế thép không gỉ và titan.

"Các mẫu iPhone khác của Apple (trừ iPhone 17 siêu mỏng) sẽ có những thay đổi đáng kể trong thiết kế vào năm tới. Ví dụ, tất cả sẽ chuyển từ khung thép không gỉ và titan sang nhôm", tác giả Wayne Ma và Qianer Liu viết.

Những năm gần đây, các mẫu iPhone cấp thấp như iPhone SE, iPhone 16 sở hữu khung nhôm. Trong khi đó, dòng iPhone Pro dùng khung thép không gỉ (trước iPhone 15 Pro) và titan (iPhone 15 Pro, 16 Pro).

Tiếp theo, mặt lưng của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max cũng có thể áp dụng thiết kế mới, chất liệu kết hợp kính và nhôm.

Cụ thể, nửa trên mặt lưng dùng chất liệu nhôm với "cụm camera chữ nhật bằng nhôm thay vì kính 3D truyền thống", trong khi nửa thân dưới vẫn dùng kính để hỗ trợ sạc không dây.

Apple lần đầu dùng mặt lưng kính trên iPhone từ năm 2010 trước khi chuyển sang nhôm. Chất liệu kính được áp dụng trở lại từ 2017 và duy trì đến nay.

Không chỉ iPhone 17 Pro, bài viết cũng cập nhật thông tin về mẫu iPhone 17 siêu mỏng (tạm gọi iPhone 17 Air), dự kiến ra mắt cuối năm sau.

Trích dẫn nhiều nguồn tin, The Information cho biết các kỹ sư tại Apple đang gặp khó trong việc tích hợp pin và vật liệu tản nhiệt lên máy. Do thiết kế siêu mỏng, sản phẩm có thể chỉ trang bị một loa ngoài (loa thoại).

"Apple đang đánh đổi những khía cạnh để đảm bảo độ mỏng của thiết bị. Ví dụ, iPhone siêu mỏng chỉ có một loa ngoài tại vị trí loa thoại, do không có không gian đặt loa thứ 2 ở cạnh dưới như những model khác", bài viết nhấn mạnh.

Ảnh dựng iPhone 17 Air dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Ngoài ra, iPhone 17 Air chỉ có một camera sau, đặt trong "cụm lồi kích thước lớn". Thiết bị cũng sử dụng modem 5G do Apple tự phát triển. Tuy nhiên, hiệu suất của linh kiện vẫn kém hơn Qualcomm dù tiết kiệm năng lượng.

"Modem do Apple phát triển chưa hoạt động tốt bằng modem Qualcomm. Tốc độ tối đa của modem thấp hơn, khả năng kết nối mạng cũng kém ổn định hơn một chút", The Information nói thêm.

Độ dày của iPhone 17 Air có thể vào khoảng 5-6 mm. Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là smartphone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple. Kỷ lục hiện thuộc về iPhone 6 (6,9 mm), tiếp theo là iPhone 6 Plus (7,1 mm), cùng ra mắt năm 2014.

Để so sánh, iPhone 16 và 16 Plus có độ dày 7,8 mm, trong khi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max là 8,25 mm. Với con số 6 mm, iPhone 17 Air có thể chỉ dày bằng 3/4 so với các mẫu iPhone mới nhất hiện tại.

Cuối cùng, Apple vẫn chưa tìm ra cách tích hợp khe SIM lên iPhone 17 Air. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc phân phối sản phẩm tại nhiều thị trường, đặc biệt là Trung Quốc bởi nhà mạng tại đây chỉ hỗ trợ eSIM trên Apple Watch và iPad.

Do mới trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm tại Foxconn, thiết kế của iPhone 17 Air vẫn có thể thay đổi trong tương lai. Những thông số được đồn đoán khác gồm màn hình 6,6 inch, chip xử lý A19 và RAM 8 GB để hỗ trợ Apple Intelligence.