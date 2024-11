Lễ độc thân không thể cứu Apple

Chương trình giảm giá không thể cải thiện doanh số iPhone trong mùa mua sắm Lễ độc thân tại Trung Quốc.

iPhone 16 Pro. Ảnh: AppleInsider.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, doanh số smartphone tại Trung Quốc trong sự kiện mua sắm Lễ độc thân (tuần 44-45 năm 2024) thấp hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng iPhone chứng kiến mức giảm 2 chữ số.

Trong quá khứ, Lễ độc thân thường chứng kiến doanh số iPhone tăng vọt. Mùa mua sắm năm 2018 ghi nhận doanh số iPhone vượt xa Huawei và Xiaomi, trong khi hơn 150 triệu iPhone 13 được bán chỉ trong 2 giây hồi 2021.

Dù doanh số iPhone giảm, Reuters đưa tin Apple là một trong 45 thương hiệu ghi nhận doanh thu vượt 1 tỷ nhân dân tệ ( 138 triệu USD ) trong mùa mua sắm Lễ độc thân trên Alibaba. Cần lưu ý rằng lễ hội năm nay bắt đầu từ 14/10, dài nhất từ trước đến nay.

Các nhà phân tích tại Counterpoint Research cho rằng nhu cầu thị trường giảm sút trong bối cảnh kinh tế khó khăn khiến người dùng không quá mặn mà với các chương trình khuyến mãi.

"Để tận dụng một trong những lễ hội mua sắm lớn nhất năm, các hãng Trung Quốc, trừ Huawei, đã trình làng flagship ngay trước mùa lễ.

Năm ngoái, chỉ có Xiaomi ra mắt flagship trước lễ. Tuy nhiên năm nay, việc ra mắt sớm các dòng flagship phần nào ảnh hưởng doanh số các model cũ hơn", bài viết của Counterpoint Research cho biết.

Doanh số smartphone tại Trung Quốc trong mùa mua sắm Lễ độc thân năm 2023 và 2024. Ảnh: Counterpoint Research.

Năm nay, các hãng smartphone có mức tăng trưởng khác nhau trong mùa Lễ độc thân. Doanh số Huawei tăng cao nhất so với cùng kỳ năm ngoái (7%) nhờ giảm giá mạnh các dòng Pura 70, Mate 60 và Nova 13, trang bị chip Kirin hỗ trợ 5G.

Doanh số của Oppo (không bao gồm OnePlus) tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu nhờ dòng A giá rẻ, Reno 12 và Find X8 mới ra mắt. Trong khi đó, Vivo ghi nhận tăng trưởng 5% nhờ dòng Y giá rẻ, X200 mới trình làng và iQOO được nhiều người ưa chuộng.

Ngược lại, Xiaomi chứng kiến doanh số giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng Xiaomi 15 có khởi đầu tốt, một phần nhờ độ nhận diện thương hiệu Xiaomi trong phân khúc tầm trung và cao cấp tại Trung Quốc dần cải thiện.

Honor và Apple đều ghi nhận mức giảm 2 chữ số. Dù Honor X60 có khởi đầu tốt, doanh số chung của Honor trong thời gian diễn ra Lễ độc thân vẫn giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái do thị trường cạnh tranh khốc liệt. Trong khi đó, dòng Magic 7 chỉ thúc đẩy doanh số tuần 45 do lên kệ muộn hơn.

Doanh số của Apple cũng suy giảm do áp lực từ "sự gia tăng bất thường" các dòng flagship đối thủ, được ra mắt ngay trước và trong Lễ độc thân. Theo Counterpoint Research, iPhone 16 Pro và 16 Pro Max là các model bán chạy nhất trong thời gian diễn ra lễ hội.