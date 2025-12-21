Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Chững lại trong công việc: Bạn đang tụt dốc hay chỉ đang điều chỉnh?

  • Chủ nhật, 21/12/2025 15:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nếu bạn tin tiến bộ phải luôn đi lên, bạn sẽ xem mọi sự chững lại là thất bại. Nhưng chính niềm tin đó mới là thứ khiến nhiều người giỏi tự nghi ngờ mình, đặc biệt khi họ làm việc trong những môi trường kém lành mạnh.

Chúng ta thường được dạy tiến bộ là một đường thẳng: hôm nay giỏi hơn hôm qua, năm sau thành công hơn năm ngoái. Nhưng trải nghiệm thực tế sớm cho thấy điều ngược lại. Có những ngày bạn làm việc đầy hứng khởi, thấy mình học được nhiều điều mới, tự tin về con đường đang đi.

Rồi ngay sau đó là những ngày rệu rã, hoài nghi, cảm giác như mọi nỗ lực trước đây bỗng trở nên vô nghĩa. Điều đó là một phản ứng tự nhiên khi con người học cách thích nghi, điều chỉnh và hiểu rõ hơn về giới hạn của mình. Chính quá trình đó mới tạo nên sự trưởng thành ở mỗi người.

Vấn đề không nằm ở việc bạn có những ngày "tụt dốc", mà nằm ở cách bạn diễn giải chúng. Khi quen nhìn tiến bộ như một đường thẳng, ta dễ kết luận: chững lại đồng nghĩa với thất bại, mệt mỏi là dấu hiệu của yếu kém. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy: chính những khoảng chững ấy mới là nơi ta học được nhiều nhất về giới hạn, giá trị và khả năng của bản thân.

Sep toi anh 1

Trong môi trường công việc, cảm giác thụt lùi thường đến rất nhanh, đặc biệt khi bạn làm việc với một người lãnh đạo thiếu năng lực hoặc thiếu sự thấu cảm. Ảnh : Pinterest.

Trong môi trường công việc, cảm giác thụt lùi thường đến rất nhanh, đặc biệt khi bạn làm việc với một người lãnh đạo thiếu năng lực hoặc thiếu sự thấu cảm. Một lời đánh giá mơ hồ, một quyết định cảm tính hay sự kiểm soát quá mức có thể khiến bạn nghi ngờ chính mình. Bạn bắt đầu tự hỏi: Mình có thật sự kém đi không? Hay chỉ là mình đang mắc kẹt trong một hệ thống không giúp con người phát triển?

Đây là điểm mà Michelle Gibbings phân tích khá thẳng thắn trong cuốn sách Sếp tồi của mình. Qua từng trang sách, tác giả không khuyến khích bạn đổ lỗi hay nuôi dưỡng sự bất mãn. Ngược lại, bà chỉ ra một sự thật khó chịu nhưng cần thiết phải được nhìn nhận: môi trường làm việc có thể kìm hãm bạn, nhưng cách bạn phản ứng với điều đó mới quyết định bạn có đang tiến bộ hay không. Khi mọi thứ trở nên tệ đi, điều quan trọng không phải là cố gắng chứng minh giá trị trước một người sếp tồi, mà là khả năng giữ cho năng lực nội tại của bạn không bị bào mòn.

Tiến bộ, ở một tầng nghĩa sâu hơn chính là không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng thành tích hay sự thăng tiến. Đôi khi, nó là việc bạn nhận ra mình đang bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực và bắt đầu đặt ranh giới cho chính mình. Là khi bạn thôi đồng nhất giá trị bản thân với cảm xúc thất thường của người khác. Là khi bạn đủ tỉnh táo để phân biệt giữa phản hồi mang tính xây dựng và sự thao túng tâm lý được ngụy trang dưới danh nghĩa "kỳ vọng".

Sep toi anh 2

Sách "Sếp tồi" của tác giả Michelle Gibbings

Có những giai đoạn bạn thấy mình chậm lại, không phải vì bạn yếu đi, mà vì những cách làm cũ không còn phù hợp. Việc khựng lại lúc này không phải là dấu hiệu của thất bại, mà là phản ứng cần thiết để tái cấu trúc cách nhìn và cách hành động.

Cảm giác mệt mỏi hay hoang mang tự thân không phải là vấn đề. Vấn đề chỉ xuất hiện khi bạn vội vàng gán cho nó cái nhãn "thất bại". Khi đó, bạn tự loại mình khỏi cuộc chơi ngay cả khi mình chưa thực sự thua.

Ngược lại, nếu bạn đủ tỉnh táo để nhận ra điều gì đang không còn đúng về bản thân, về môi trường, về cách mình phản ứng,… thì ngay cả trong lúc chậm lại, bạn vẫn đang tiến lên, bằng một dạng tiến bộ khó thấy hơn nhưng bền vững hơn: năng lực hiểu chính mình và thế giới xung quanh.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

3 cách ứng xử khi có sếp tồi

Sách “Sếp tồi” không phải một tuyển tập lời phàn nàn về lãnh đạo xấu xa. Đây là một bản hướng dẫn để bạn nghiêm túc xem xét vai trò của bạn trong guồng máy của tổ chức.

11:00 7/10/2024

Sếp tồi

Chúng ta sống ở nơi làm việc đến 1/3 tổng thời gian của một ngày, nhưng phải làm gì nếu bạn đang khổ sở và kiệt sức dưới trướng của một người sếp tồi?

20:36 1/10/2024

Dấu hiệu nhận biết sớm người sếp tồi

Nhân viên có thể nhận biết sớm người sếp tồi thông qua nhiều dấu hiệu. Chuyên gia cũng đưa ra cách ứng xử với kiểu cấp trên này.

05:55 20/9/2022

Quốc Khánh

Sếp tồi Michelle Gibbings lãnh đạo hoài nghi

Đọc tiếp

30 tuoi chua len sep hinh anh

30 tuổi chưa lên sếp

12:12 7/3/2023 12:12 7/3/2023

0 84

Theo chuyên gia, lên quản lý không phải thước đo để đánh giá năng lực của một nhân sự, dù ở độ tuổi nào. Nhiều người có thể là nhân viên xuất sắc, nhưng lại trở thành sếp tồi.

Can nhac khi 'nhay viec' o tuoi trung nien hinh anh

Cân nhắc khi 'nhảy việc' ở tuổi trung niên

3 giờ trước 13:49 21/12/2025

0

Bước vào tuổi ngoài 40, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định nhảy việc. Nếu lựa chọn sai lầm, bạn sẽ rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" và dễ gặp khó khăn về tài chính.

Vun dap tinh cam voi con rieng cua nua kia hinh anh

Vun đắp tình cảm với con riêng của nửa kia

4 giờ trước 12:25 21/12/2025

0

Vun đắp tình cảm với con riêng của bạn đời là thử thách với nhiều người sau khi tái hôn. Để chiếm được cảm tình của trẻ, bạn hãy thể hiện tình cảm một cách chân thành.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý