Chứng khoán phái sinh Việt Nam sắp có 'hàng' mới

Sau thời gian chuẩn bị chu đáo và thử nghiệm thành công, sản phẩm Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN100 dự kiến được ra mắt và giao dịch vào tháng 10.

Thị trường chứng khoán Việt Nam sắp có sản phẩm phái sinh thứ 2 là hợp đồng tương lai VN100. Ảnh: Duy Hiệu.

Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN100 (HĐTL VN100) là sản phẩm thứ 2 thuộc dòng chỉ số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. Hợp đồng này được thiết kế với các đặc tính về giao dịch, thanh toán giống với sản phẩm HĐTL chỉ số VN30 đã vận hành được 8 năm nay trên thị trường để đảm bảo nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận.

Điểm khác biệt giữa hai sản phẩm là tài sản cơ sở được lựa chọn khác nhau. Theo đó, chỉ số VN30 được lựa chọn làm tài sản cơ sở tại thời điểm năm 2017 là sản phẩm phù hợp với các điều kiện thị trường lúc đó. Đến nay, căn cứ vào điều kiện phát triển thực tiễn của thị trường chứng khoán Việt Nam, việc xem xét, mở rộng các sản phẩm phái sinh trên các chỉ số có quy mô lớn hơn là điều cần thiết và phù hợp, đảm bảo theo lộ trình phát triển các sản phẩm trên thị trường phái sinh đã đề ra.

Chỉ số VN100 có tính đại diện tốt cho thị trường, có giá trị vốn hóa trên 95% rổ VNAllshare và ảnh hưởng của các cổ phiếu top trong rổ không mang tính chi phối (top 10 cổ phiếu chỉ chiếm tỷ trọng 47,62% cả rổ). Các cổ phiếu trong rổ VN100 được lựa chọn từ việc kết hợp chỉ số VN30 và các cổ phiếu top trong rổ VNMidcap nên kết hợp được nhiều điểm nổi bật của các chỉ số này, bao gồm: tăng trưởng tốt, tính đại diện cao, thanh khoản tốt, độ phân tán cao, nên phù hợp với khuyến nghị của các tổ chức quốc tế về chỉ số.

Về quá trình chuẩn bị, sản phẩm HĐTL VN100 đã được thiết kế và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị như Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) công bố thông tin từ năm 2024.

Về công tác thử nghiệm, thời gian qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và VSDC đã phối hợp thử nghiệm sản phẩm HĐTL VN100 với tất cả đơn vị thành viên thị trường phái sinh, ngân hàng thanh toán… với kết quả thử nghiệm tốt. Các công tác chuẩn bị ra mắt sản phẩm HĐTL VN100 đã sẵn sàng để ra mắt sản phẩm vào tháng 10/2025.

Sản phẩm phái sinh mới ra đời sẽ giúp đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường, cung cấp thêm một lựa chọn đầu tư cho nhà đầu tư, phù hợp với Lộ trình phát triển các sản phẩm trên thị trường chứng khoán đến năm 2025 theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.