Chứng khoán Nhật Bản dựng đứng sau chiến thắng của Thủ tướng Takaichi

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản lần đầu tiên vượt mốc 56.000 điểm ngay phiên giao dịch đầu tuần, sau chiến thắng áp đảo của Thủ tướng Sanae Takaichi trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8/2.

Các chỉ số của chứng khoán Nhật Bản tăng vọt sau chiến thắng của Thủ tướng Sanae Takaichi. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch sáng 9/2 (giờ địa phương), chứng khoán Nhật Bản lập kỷ lục khi chỉ số Nikkei 225 tăng hơn 3.000 điểm, tương đương 5,7%, thậm chí có thời điểm vượt qua mức đỉnh kỷ lục theo giá đóng cửa 54.720,66 điểm được thiết lập ngày 3/2. Trong khi đó, chỉ số Topix, đại diện cho toàn thị trường, tăng 2,6% lên mức cao nhất trong ngày và hợp đồng tương lai có lúc tăng hơn 6%, theo Nikkei Asia.

Cổ phiếu các nhà thầu quốc phòng tăng mạnh, trong đó IHI tăng hơn 6%, còn Kawasaki Heavy Industries tăng trên 4%. Chưa dừng lại, cổ phiếu công nghệ cũng bứt phá với Advantest tăng vọt 12%, trong khi SoftBank Group tăng 7%.

Đáng chú ý, nhà đầu tư hoan nghênh bước tiến lớn của bà Sanae Takaichi trong cuộc tổng tuyển cử bất thường. Cụ thể, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Takaichi đã giành được 316/465 ghế tại Hạ viện, thành tích tốt nhất trong lịch sử đảng, qua đó giúp bà dễ dàng thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế theo định hướng "chính sách tài khóa chủ động và có trách nhiệm". Đây là chính sách nhằm ứng phó với khủng hoảng chi phí sinh hoạt và kích thích đầu tư mang tính chiến lược.

Theo một báo cáo của Bruce Kirk, chiến lược gia trưởng về cổ phiếu Nhật Bản của Goldman Sachs, ngân hàng này nhận định chiến thắng trên thực tế mang lại cho Thủ tướng Takaichi và Đảng Dân chủ Tự do khoảng thời gian 4 năm để triển khai các cải cách mà không bị phe đối lập cản trở về mặt lập pháp.

Goldman Sachs nói thêm điều này không chỉ giúp bà Takaichi "củng cố vốn chính trị trong nội bộ đảng" mà còn trao cho bà quyền lực để theo đuổi chương trình nghị sự, vốn tập trung vào việc tăng cường vị thế của Nhật Bản trong khu vực và nhấn mạnh tầm quan trọng địa chính trị của liên minh chiến lược Nhật - Mỹ.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng chiến thắng áp đảo của bà Takaichi, vị Thủ tướng bày tỏ mong muốn sớm thăm Nhà Trắng vào mùa xuân này và tiếp tục hợp tác "nhằm tăng cường hơn nữa Liên minh Nhật - Mỹ". Dự kiến, một hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nước sẽ diễn ra vào tháng tới.

Theo ông Matthew Ryan, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại công ty dịch vụ tài chính toàn cầu Ebury, dù chiến thắng mang tính quyết định của bà Takaichi là tin tốt cho thị trường chứng khoán Nhật Bản, giới giao dịch tiền tệ và trái phiếu chính phủ Nhật (JGB) sẽ nhìn nhận vấn đề này qua khía cạnh nợ công.

Ông cảnh báo chi tiêu chính phủ tăng thêm, cùng với việc gia tăng phát hành nợ sẽ làm tăng phần bù rủi ro, đồng thời có thể kích hoạt một đợt bán tháo mới trên thị trường trái phiếu và đẩy lợi suất tăng vọt.

Cũng trong phiên đầu tuần, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 0,045% lên 2,275%, trong khi lợi suất trái phiếu 2 năm mới phát hành đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/1996. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật đã tăng mạnh kể từ khi bà Takaichi nổi lên trên chính trường vào tháng 10/2025.

Ngược lại, đồng yên giảm khoảng 0,3% so với đồng USD, giao dịch quanh mức 157 yen/USD. Trước các diễn biến thị trường sau chiến thắng bầu cử của bà Takaichi, nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu Nhật Bản Atsushi Mimura cho biết Bộ Tài chính sẽ theo dõi thị trường với mức độ cảnh giác cao như mọi khi.