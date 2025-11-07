Chứng khoán bị bán tháo diện rộng, VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

Áp lực bán tháo lan rộng trên toàn thị trường trong phiên 7/11 khiến VN-Index rơi mạnh hơn 43 điểm, đánh dấu một trong những phiên giảm sâu nhất kể từ giữa tháng 10.

VN-Index giảm xuống mức thấp nhất 3 tháng qua. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch tiêu cực trong ngày 7/11, khép lại tuần đầy sóng gió với tâm lý bi quan bao trùm. Sau cú điều chỉnh hơn 12 điểm ở phiên trước, áp lực bán sớm quay trở lại ngay từ đầu ngày, kéo VN-Index mở cửa trong sắc đỏ. Lực cung gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu tài chính và bất động sản khiến thị trường nhanh chóng mất cân bằng.

Tâm lý e dè, ngại bắt đáy của nhà đầu tư khiến dòng tiền yếu đi rõ rệt. Càng về cuối phiên sáng, áp lực thoái vốn càng lan rộng, khiến chỉ số chính liên tục trượt dốc và nới rộng biên độ giảm.

Sang buổi chiều, thị trường gần như mất kiểm soát khi đà bán tháo bất ngờ bùng nổ, tạo hiệu ứng domino quét qua hầu hết nhóm ngành - từ ngân hàng, chứng khoán cho tới sản xuất, xây dựng. Nhiều mã vốn hóa lớn bị chất bán dày đặc, trong đó một số cổ phiếu bluechip rơi xuống mức giá sàn.

Đến cuối phiên, VN-Index có thời điểm mất hơn 46 điểm, phản ánh tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư ngắn hạn. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện yếu ớt ở vùng giá thấp, nỗ lực này không đủ giúp thị trường cân bằng.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa giảm 43,54 điểm (-2,7%) xuống 1.599,1 điểm; HNX-Index giảm 6,04 điểm (-2,3%) xuống 260,11 điểm. Riêng UPCoM-Index ngược dòng nhẹ, tăng 0,5 điểm (+0,5%) lên 116,75 điểm nhờ sự phục hồi của một vài cổ phiếu.

Thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh so với phiên trước, đạt gần 28.000 tỷ đồng , nhưng mức tăng này chủ yếu đến từ áp lực bán chứ không phải sự cải thiện về dòng tiền chủ động.

Bảng điện tử chìm trong sắc đỏ với 565 mã giảm giá (gồm 25 mã giảm sàn), áp đảo hoàn toàn so với 233 mã tăng (gồm 29 mã tăng trần) và 804 mã đứng giá.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 trở thành tâm điểm của đợt điều chỉnh khi có tới 28/30 mã giảm, trong đó VHM giảm sàn, kéo chỉ số đại diện rổ này mất gần 45 điểm xuống còn 1.824 điểm.

VN-Index xuyên thủng mốc 1.600 điểm. Ảnh: TradingView.

Áp lực giảm điểm trong phiên hôm nay đến chủ yếu từ nhóm cổ phiếu đầu ngành - những trụ cột vốn thường đóng vai trò giữ nhịp cho thị trường. Cả loạt mã bluechip đồng loạt bị bán như VIC (-3,9%), VHM (giảm sàn), CTG (-4,1%), VCB (-1,7%), VPB (-3,5%), BID (-2,6%), LPB (-4,3%), STB (-6,8%), MWG (-4,7%) và TCB (-1,8%).

Ở chiều ngược lại, những nỗ lực nâng đỡ đến từ nhóm cổ phiếu dầu khí, công nghệ và vật liệu cơ bản còn quá yếu để tạo khác biệt: GAS (+1,3%), FPT (+0,8%), NAB (+0,7%), SHI (+4,9%), KDC (+0,8%), SJS (+0,5%), PPC (+1,9%), BBC (+3,4%), ICT (+6,7%), SMC (+5,3%).

Khối ngoại tiếp tục gây sức ép khi duy trì trạng thái bán ròng mạnh hơn 1.400 tỷ đồng trên toàn thị trường. Áp lực rút vốn tập trung ở các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán như STB (- 300 tỷ đồng ), HDB (- 166 tỷ đồng ), SSI (- 121 tỷ đồng ).

Ở chiều mua ròng, HPG được khối ngoại gom mạnh với giá trị gần 300 tỷ đồng , tiếp theo là FPT (+ 119 tỷ đồng ) và PVS (+ 103 tỷ đồng ), phản ánh sự lựa chọn mang tính phòng thủ vào các mã có nền tảng cơ bản.