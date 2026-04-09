Chứng khoán bất ngờ lao dốc

Áp lực bán lan rộng cùng động thái rút vốn mạnh từ nhà đầu tư nước ngoài khiến VN-Index giảm gần 20 điểm trong phiên 9/4, bất chấp thông tin hỗ trợ về nâng hạng thị trường.

Sắc đỏ áp đảo thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 9/4. Ảnh: Phương Lâm.

Sau phiên giao dịch đầy khởi sắc hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu quay đầu điều chỉnh trong ngày 9/4. Bất chấp thông tin tích cực về quá trình nâng hạng, VN-Index vẫn đối mặt với áp lực rung lắc đáng kể từ thông tin quốc tế, đặc biệt là việc thoả thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ có nguy cơ bị phá vỡ.

Tình trạng địa chính trị bất ổn khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng và dè chừng, qua đó ảnh hưởng lớn đến thanh khoản thị trường.

Áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường, khiến bảng điện tử chìm trong sắc đỏ. Kết phiên, VN-Index giảm 19,87 điểm (-1,13%) xuống còn 1.736,68 điểm. Hai sàn còn lại cũng diễn biến kém tích cực khi HNX-Index giảm 2,34 điểm (-0,92%) về 250,98 điểm, còn UPCoM-Index lùi 0,2 điểm (-0,16%) xuống 127,5 điểm.

Sức ép tập trung rõ nét ở nhóm vốn hóa lớn khi rổ VN30 mất 16 điểm, lùi về 1.915,01 điểm. Trên bản đồ nhiệt, sắc đỏ chiếm ưu thế tại các nhóm trụ cột như ngân hàng (BID, CTG, ACB, SHB, VPB, VIB) và chứng khoán (VIX, HCM, SSI).

Nhìn chung toàn thị trường, nhóm bảo hiểm ghi nhận diễn biến tiêu cực nhất trong phiên. Trên HNX, PTI và PVI lần lượt giảm 7,4% và 1,27%; trong khi trên HoSE, các mã như BVH (-4,4%), MIG (-1,55%), BMI (-0,95%) cũng đồng loạt suy yếu. Toàn ngành chỉ ghi nhận hai mã tăng là PRE (+1,79%) và AIB (+6,38%), song thanh khoản rất thấp, lần lượt chỉ đạt 1.500 và 200 cổ phiếu khớp lệnh.

Nhóm chứng khoán có diễn biến tương tự khi phần lớn cổ phiếu chìm trong sắc đỏ. Trên HoSE, TCX là mã hiếm hoi tăng 0,95%, trong khi nhiều cổ phiếu giảm mạnh như APG (-3,55%), VCI (-3,45%), FTS (-3,24%), SHS (-3,23%), BVS (-3,17%), CTS (-2,93%), SSI (-2,21%), BSI (-2,11%)...

Trong khi đó, nhóm bất động sản phần nào đi ngược xu hướng chung. Dù một số mã vốn hóa lớn vẫn giảm như VIC (-2,74%), TAL (-1,54%), CEO (-1,14%), nhiều cổ phiếu khác ghi nhận mức tăng tích cực như SJS (+6,9%), QCG (+6,67%), ITC (+6,44%), NVL (+6,03%), DXS (+2,39%), DXG (+2,36%), AGG (+1,96%)...

Tâm điểm của phiên giao dịch thuộc về NVL. Dù không còn duy trì mức giá trần, cổ phiếu này vẫn tăng hơn 6%, trở thành mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index với 0,454 điểm. Thanh khoản đạt khoảng 82 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 1.364 tỷ đồng , đứng thứ hai toàn thị trường.

Bên cạnh áp lực chốt lời trong nước, diễn biến tiêu cực còn bị ảnh hưởng bởi hoạt động bán ròng mạnh từ khối ngoại. Trong phiên 9/4, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 2.210 tỷ đồng trên HoSE, với giá trị mua vào 2.705 tỷ đồng nhưng bán ra tới 4.917 tỷ đồng .

Đáng chú ý, áp lực bán tập trung chủ yếu vào giao dịch thỏa thuận quy mô lớn tại cổ phiếu VPL với giá trị bán ròng vượt 3.000 tỷ đồng . Ngoài ra, các mã như VHM (- 103 tỷ đồng ), BID (- 88 tỷ đồng ), VCB (- 60 tỷ đồng ) cũng chịu sức ép đáng kể. Ở chiều ngược lại, HPG được mua ròng 482 tỷ đồng , trở thành điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh khối ngoại duy trì xu hướng rút vốn mạnh.