Chung cư trung tâm TP.HCM hiếm dự án dưới 100 triệu đồng/m2

Hầu hết dự án chung cư mới tại khu trung tâm TP.HCM đang chào bán giá 110-120 triệu đồng/m2, rất hiếm dự án có giá dưới 100 triệu đồng.

Tất cả đều tăng

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, dự án Lavida Plus của CTCP Quốc Cường Gia Lai ở khu Nam Sài Gòn mở bán đầu năm với mức 54-55 triệu đồng/m2 (khoảng 3,6- 3,7 tỷ đồng /căn 2 phòng ngủ, diện tích 73 m2). Tuy nhiên, giá thị trường đã tăng lên hơn 64 triệu đồng/m2, tương đương 4,3 tỷ đồng /căn nhưng nếu cộng thuế VAT thì lên tới 4,8 tỷ đồng /căn.

Tương tự, dự án Tresor của Novaland ở quận 4 (cũ) với căn hộ 1 phòng ngủ (50m2) từ mức 3,2- 3,3 tỷ đồng /căn vào thời điểm đầu năm, nay lên 4- 4,2 tỷ đồng /căn, còn căn hộ 2 phòng ngủ (58m2) đang được chào bán 5,4- 5,5 tỷ đồng (tăng khoảng 30%). Tại dự án Icon 56 cùng chủ đầu tư Novaland, do đã có sổ hồng nên giá cao hơn với căn 1 phòng ngủ (50 m2) giá 5,2 tỷ đồng (tăng 22% so với đầu năm).

Căn hộ dọc đường Bến Vân Đồn (quận 4 cũ) đang tăng giá mạnh.

Ở khu Đông, dự án The Sun Avenue (phường Bình Trưng) sau khi có thông tin dự án này chính thức được “gỡ vướng” sổ hồng đã tăng vọt. Trước đây, căn hộ 2 phòng ngủ (67 m2) có giá bán 4,3- 4,4 tỷ đồng nhưng hiện nay giá đã lên 6,5- 6,7 tỷ đồng (tăng hơn 50% chỉ sau 1 năm). Căn hộ TDH Riverview (phường Tam Bình) cũng nhích từ 30 triệu đồng/m2 lên 35-36 triệu đồng/m2, The Capella (phường An Khánh) ghi nhận mức tăng 22% trong năm qua, với giá trung bình 6 tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ với diện tích 87 m2.

Tại Bình Dương, dự án The Felix của C-Holdings gây chú ý với hai block 40 tầng, hơn 1.200 căn hộ, diện tích từ 45 - 85 m2, giá bán từ 40 - 45 triệu đồng/m2. Mức giá này tăng mạnh so với giá trước đó khoảng 35 triệu đồng/m2. Đổi lại, chủ đầu tư tung ra chương trình hỗ trợ tài chính. Khi khách mua chỉ cần chi trả khoảng 3,9 triệu đồng/tháng hoặc được vay với lãi suất cố định 5,5%/năm trong 5 năm.

Phú Đông Group ra mắt dòng căn hộ mới tại dự án Phú Đông Sky One, phát triển trên khu đất rộng hơn 5.600 m2 tại địa bàn TP Dĩ An cũ - nay thuộc TP.HCM. Dự án có giá bán khởi điểm 38 triệu đồng/m2. Mức giá bán chính thức cao hơn dự kiến trước đó khoảng 5 triệu đồng/m2.

Đại diện Phú Đông Group cho biết giá bán này được tính lại do chi phí tiền sử dụng đất tăng cao. Bù lại, dự án áp dụng chính sách bán hàng dễ thở, chỉ thanh toán 4,5 triệu đồng/tháng với mức lãi suất ưu đãi cố định 5% kéo dài trong 5 năm.

Theo dữ liệu từ Bộ Xây dựng, TP.HCM ghi nhận mức giá bình quân 89 triệu đồng/m2. Các dự án hạng sang tăng giá đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái thiết lập mặt bằng giá mới tại thị trường này. Thậm chí, một số dự án mở bán mới lên đến 163-200 triệu đồng/m2.

Giá căn hộ tăng 10%/năm

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc bộ phận tiếp thị nhà ở CBRE Việt Nam, cho biết sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều cơ hội mới đã mở ra cho doanh nghiệp bất động sản. Đó là việc tìm kiếm quỹ đất dễ dàng hơn, hạ tầng kết nối được nâng cấp, tạo thành cú hích cộng hưởng cho thị trường.

Tuy nhiên, ông Kiệt nhấn mạnh, mặt bằng giá bất động sản TP.HCM khó hạ nhiệt ngay cả sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Giá sơ cấp căn hộ TP.HCM trung bình trong nửa đầu năm nay đạt 82 triệu đồng/m2, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Hầu hết dự án chung cư mới tại khu trung tâm TP.HCM đang chào bán giá 110-120 triệu đồng/m2, rất hiếm dự án dưới 100 triệu đồng. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó nguồn cung thấp, chi phí đầu vào tiếp tục leo thang, tạo thêm áp lực cho chủ đầu tư và khiến mặt bằng giá khó hạ nhiệt.

Song song với nguồn cung khan hiếm, theo ông Kiệt, chi phí đầu vào cũng là yếu tố trực tiếp đẩy giá nhà lên cao. Cụ thể, sắp tới, nhiều địa phương sẽ ban hành bảng giá đất mới, sẽ có sự biến động lớn về mức giá được điều chỉnh. Chi phí giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí phát triển dự án. Giá vật liệu xây dựng, nhân công và chi phí quản lý dự án tăng do lạm phát và tỷ giá VND/USD biến động.

CBRE Việt Nam dự báo, từ nay đến năm 2027, giá căn hộ tại TPHCM sẽ tiếp tục tăng trung bình 10%/năm.

Ông Kiệt cho rằng ngay cả khi TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mở rộng quỹ đất và tái phân bổ cơ cấu sản phẩm, giá nhà ở khu vực nội thành lẫn vùng mới sáp nhập vẫn khó hạ nhiệt. Tuy nhiên, tâm lý người mua và nhà đầu tư đã cởi mở hơn với việc chọn nhà ở Bình Dương cũ hoặc những khu vực xa trung tâm - nơi hạ tầng kết nối ngày càng được cải thiện.

Theo CBRE Việt Nam, gần 80% nguồn cung mới hiện nay đến từ khu vực ngoại thành và các tỉnh vệ tinh. Nhu cầu mua nhà (cả để ở và đầu tư) đang dịch chuyển ra vùng ven, kéo mặt bằng giá tại các khu vực này tăng nhanh. Giá căn hộ tại Bình Dương cũ tăng 14%/năm, Đồng Nai tăng 15%, Long An tăng tới 21%/năm… Điểm khác biệt của giai đoạn hiện nay là người mua yêu cầu chất lượng cao hơn về thiết kế, tiện ích và xây dựng, tạo áp lực cho chủ đầu tư và khiến giá bán tiếp tục bị đẩy lên.

CBRE Việt Nam dự báo từ nay đến năm 2027, giá căn hộ tại TP.HCM sẽ tiếp tục tăng trung bình 10%/năm, trong khi Long An cũ có thể tăng tới 19%/năm. Sự dịch chuyển này cho thấy bức tranh thị trường bất động sản không chỉ dừng lại ở phạm vi TP.HCM mà đang mở rộng thành một vùng đại đô thị, nơi hạ tầng và quỹ đất sẽ định hình vị thế, còn chất lượng sản phẩm sẽ quyết định giá trị mới cho toàn thị trường.

“Trong bối cảnh này, thay vì trông chờ giá nhà giảm, vấn đề đặt ra cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp là làm thế nào phát triển thêm phân khúc vừa túi tiền, đồng thời tận dụng hạ tầng để tái phân bổ dân cư hợp lý. Nếu không, khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập của người dân sẽ còn tiếp tục nới rộng”, ông Kiệt lưu ý.