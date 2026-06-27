Chung cư Hà Nội giảm giá hàng loạt, có dự án đã mất 15-20 triệu/m2

Nhiều dự án chung cư trung và cao cấp ở Hà Nội đang được chào bán với giá thấp hơn đáng kể so với vài tháng trước. Có những căn hộ ghi nhận mức giảm lên tới cả tỷ đồng.

Giá nhiều dự án chung cư phân khúc trung và cao cấp tại Hà Nội đã giảm so với mức đỉnh thiết lập vào cuối năm ngoái. Ảnh: TN.

Sau giai đoạn tăng giá mạnh nửa cuối năm ngoái, thị trường căn hộ chung cư thứ cấp tại Hà Nội đang xuất hiện dấu hiệu điều chỉnh.

Theo ghi nhận, xu hướng điều chỉnh giảm giá đang xuất hiện tại nhiều dự án chung cư trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp. Nhiều căn hộ từng được chào bán ở mức đỉnh giá nay đã giảm từ vài trăm triệu cho đến cả tỷ đồng mỗi căn.

Nhiều dự án chung cư giảm 10-20 triệu đồng/2

Tại dự án The Matrix One, nằm tại nút giao giữa đường Lê Quang Đạo và Mễ Trì (phường Từ Liêm), môi giới cho biết các căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích 87-89 m2, view thông thường hiện được giao dịch trong khoảng 9- 9,5 tỷ đồng , tương đương 103-106 triệu đồng/m2. Mức giá này đã giảm đáng kể so với cuối năm ngoái, khi các căn hộ này từng được chào bán 10- 10,5 tỷ đồng .

Tại dự án Vinhomes Skylake trên đường Phạm Hùng (phường Cầu Giấy), các căn hộ view thông thường hiện có giá khoảng 130-140 triệu đồng/m2, trong khi những căn có vị trí và tầm nhìn đẹp được chào bán trên 150 triệu đồng/m2. Theo môi giới tại dự án, mặt bằng giá hiện tại đã giảm khoảng 10-15 triệu đồng/m2 so với cuối năm ngoái. Đồng thời, lượng giao dịch cũng chậm hơn đáng kể do ảnh hưởng của mặt bằng lãi suất, khiến giá bán có xu hướng điều chỉnh.

Cũng nằm trên trục đường Phạm Hùng, tại dự án Vinhomes West Point (phường Từ Liêm) ghi nhận mức giảm tương tự. Hiện các căn hộ tại dự án được giao dịch trong khoảng 120-135 triệu đồng/m2. Theo môi giới, so với cuối năm ngoái, giá rao bán thứ cấp tại dự án này đã giảm khoảng 10 triệu đồng/m2.

Tại dự án 6th Element, tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cao cấp (thuộc phường Xuân Đỉnh), một căn hộ diện tích 83 m2 hiện được chào bán khoảng 9,2 tỷ đồng , tương đương 111 triệu đồng/m2, đã bao gồm nội thất. Theo môi giới dự án, mặt bằng giá tại đây cũng đã giảm khoảng 8-10 triệu đồng/m2 so với giai đoạn trước Tết.

Mặt bằng giá căn hộ tại nhiều dự án cũ trên trục đường Phạm Hùng đang có xu hướng giảm. Ảnh: TN.

Trong khi đó, tại Sunshine City thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long (phường Phú Thượng), một căn hộ 3 phòng ngủ diện tích 105 m2 hiện được chào bán với giá 10,7 tỷ đồng , tương đương khoảng 101 triệu đồng/m2. So với mức giá khoảng 12 tỷ đồng trước đây, căn hộ này đã giảm hơn 1 tỷ đồng , tương đương khoảng 10%. Môi giới cho biết nhiều căn hộ khác trong dự án cũng ghi nhận mức giảm tương tự.

Tại phường Yên Hòa, dự án Vinhomes D'Capitale trên đường Trần Duy Hưng, một môi giới cho biết các căn hộ có view thông thường hiện được giao dịch quanh mức 130 triệu đồng/m2, trong khi những căn sở hữu view hồ có giá khoảng 140 triệu đồng/m2. So với trước Tết, mức giá này đã giảm khoảng 10-20 triệu đồng/m2. Theo môi giới, mặt bằng giá hiện nay đã "mềm" hơn đáng kể, khác với giai đoạn trước khi giá căn hộ neo ở mức cao nhưng thanh khoản vẫn duy trì tích cực.

Tương tự, tại dự án The Nine trên trục đường Phạm Văn Đồng (phường Phú Diễn), một căn hộ diện tích 131 m2 hiện được chào bán với giá khoảng 15 tỷ đồng , đã bao gồm nội thất và chi phí sang tên, tương đương 114 triệu đồng/m2. So với trước Tết Nguyên đán năm nay, khi đơn giá khoảng 130 triệu đồng/m2, căn hộ này đã giảm khoảng 2 tỷ đồng .

Chung cư đang trở về giá trị thực?

Theo dữ liệu mới nhất từ Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đến bất động sản tại 2 thị trường lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM đã có sự thay đổi đáng kể trong 5 tháng đầu năm. Dữ liệu cho thấy TP.HCM sau sáp nhập hiện chiếm gần 50% tổng lượng quan tâm bất động sản toàn quốc, tăng 8,5 điểm % so với cùng kỳ năm trước và dẫn đầu cả nước về nhu cầu tìm kiếm.

Sự quan tâm của nhà đầu tư và người mua nhà đang có xu hướng quay trở lại thị trường phía Nam. Ảnh: Batdongsan.com.vn.

Ở chiều ngược lại, tỷ trọng quan tâm bất động sản tại Hà Nội đã giảm xuống còn 27,6%, tương ứng mức giảm 5,9 điểm %. Diễn biến này cho thấy dòng tiền cũng như sự quan tâm của người mua và nhà đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển trở lại thị trường phía Nam sau giai đoạn dài bất động sản phía Bắc tăng giá mạnh, đặc biệt là thị trường chung cư.

Về mặt bằng giá, Batdongsan.com.vn cho biết giá rao bán căn hộ chung cư trung bình tại Hà Nội trong quý II/2026 vào khoảng 85 triệu đồng/m2, giảm 2% so với quý trước. Trong khi đó, tại khu vực TP.HCM cũ, mức giá trung bình đạt khoảng 69 triệu đồng/m2, đi ngang so với quý trước.

Theo đơn vị này, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc và phân hóa. Xu hướng điều chỉnh giảm giá căn hộ tại Hà Nội được xem là tín hiệu cho thấy thị trường đang dần trở về với giá trị thực sau thời gian tăng "nóng".