Chục nghìn tiếp viên đình công, hãng bay lớn nhất Canada lao đao

Hãng hàng không Air Canada đã ngừng toàn bộ hoạt động sau khi hơn 10.000 tiếp viên hàng không của hãng tiến hành đình công lần đầu tiên kể từ năm 1985.

Từ 1h sáng ngày 16/8 (giờ địa phương), hơn 10.000 tiếp viên hãng Air Canada đình công. Ảnh: Reuters.

Từ 1h sáng ngày 16/8 (giờ địa phương), tiếp viên của Air Canada đã ngừng làm việc. Cùng thời điểm, hãng bay cũng có động thái chặn tiếp viên vào các sân bay, theo NBC News.

Ông Hugh Pouliot, người phát ngôn Công đoàn Nhân viên Hàng không Công cộng Canada (CUPE), xác nhận cuộc đình công đã bắt đầu sau khi cả 2 bên không đạt được thỏa thuận.

Ngay sau thông báo, Air Canada cho biết hãng sẽ dừng toàn bộ hoạt động.

Trước đó, hãng hàng không lớn nhất Canada đã hủy gần như toàn bộ 700 chuyến bay/ngày, buộc hơn 130.000 hành khách phải tìm phương án thay thế hoặc ở lại.

Các chuyến bay bị hủy có cả công ty con của hãng (Air Canada Rouge), trong khi các chuyến bay của các đối tác khu vực như Air Canada Jazz và PAL Airlines vẫn hoạt động bình thường.

“Cuộc chiến” hợp đồng gay gắt giữa hãng hàng không lớn nhất Canada và công đoàn đại diện cho 10.000 tiếp viên trở nên leo thang vào ngày 15/8 (giờ địa phương), trong bối cảnh công đoàn từ chối đề nghị của hãng về việc tham gia trọng tài do chính phủ chỉ định.

Phương án này sẽ loại bỏ quyền đình công của công đoàn và cho phép một bên thứ 3 quyết định các điều khoản hợp đồng mới.

Vấn đề gây tranh cãi nhất trong đàm phán hợp đồng nằm ở yêu cầu của công đoàn về việc được trả lương cho thời gian làm việc trên mặt đất giữa các chuyến bay cũng như khi hỗ trợ hành khách lên máy bay.

Hiện nay, tiếp viên chủ yếu chỉ được trả lương khi máy bay di chuyển. Ngoài vấn đề lương cho thời gian làm việc trên mặt đất, 2 bên còn bất đồng về việc tăng lương chung, theo Reuters.

Air Canada đã đề nghị nâng tổng mức đãi ngộ cho tiếp viên thêm 38% trong 4 năm, trong đó 25% ngay trong năm đầu tiên nhưng Công đoàn Nhân viên Hàng không Công cộng Canada (CUPE) cho rằng vẫn chưa đủ.

Công đoàn cho biết hãng đã đồng ý trả lương cho một phần công việc hiện chưa được tính công, nhưng chỉ ở mức 50% so với lương cơ bản theo giờ của tiếp viên.

Bên ngoài sân bay quốc tế Pearson ở Toronto (Canada), hàng trăm tiếp viên đã tập trung giương cờ và biểu tình. Công đoàn đã phải huy động thêm thành viên có mặt tại các sân bay lớn khác trên cả nước, bao gồm Toronto, Montreal, Calgary và Vancouver.

Trước tình hình căng thẳng trên, chính phủ Canada đã can thiệp để chấm dứt cuộc đình công của đội ngũ tiếp viên hàng không Air Canada và yêu cầu tiến hành trọng tài ràng buộc nhằm phá vỡ thế bế tắc hợp đồng.

Động thái này được hãng ủng hộ nhưng lại vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ phía công đoàn tiếp viên.

Bộ trưởng Việc làm Patty Hajdu cho biết đã yêu cầu Hội đồng Quan hệ Lao động Canada (CIRB) áp dụng trọng tài ràng buộc cho cả 2 bên và ra lệnh chấm dứt ngay lập tức cuộc đình công.

Tuy nhiên, hội đồng có thể cần 24-48 giờ để hoàn tất thủ tục, trong khi Air Canada cho biết cần đến một tuần để khôi phục hoạt động sau đình công.

“Đây không phải là một quyết định được đưa ra một cách nhẹ nhàng, nhưng tác động tiêu cực đối với người dân Canada và nền kinh tế là quá lớn”, bà Hajdu nói.

Bà Hajdu nhấn mạnh chính phủ luôn ưu tiên các giải pháp thương lượng. Dù vậy, tình hình bế tắc hiện tại cho thấy 2 bên khó có thể đạt được thỏa thuận đủ nhanh để tránh gây thêm thiệt hại cho nền kinh tế.

Bà cũng lưu ý Canada đang phải hứng chịu “những đòn tấn công thương mại chưa từng có” từ các chính sách thuế của ông Trump.

“Với việc cả 2 bên đều tuyên bố bế tắc trong đàm phán, hàng hóa giá trị bị đình trệ và hành khách mắc kẹt, chính phủ đã đúng khi chuyển vụ việc sang trọng tài ràng buộc”, Giám đốc chính sách công của Phòng Thương mại Canada Matthew Holmes cho biết.

Trước đó, dưới thời Thủ tướng Justin Trudeau, chính phủ cũng đã nhanh chóng can thiệp để ngăn chặn các cuộc đình công trong ngành đường sắt và cảng biển, vốn đe dọa lớn đến nền kinh tế của quốc gia này.