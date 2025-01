Chuẩn y hai chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Khải, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 1 (Ban Tổ chức Trung ương), công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y bà Nguyễn Thị Hương (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang) giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025; ông Nguyễn Việt Oanh (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang) giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư TW Đảng, ông Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy, đã trao quyết định, tặng hoa, chúc mừng bà Nguyễn Thị Hương và ông Nguyễn Việt Oanh.

Bà Nguyễn Thị Hương trân trọng cảm ơn Ban Bí thư TƯ Đảng, Ban Tổ chức TW, các ban, ngành TƯ đã thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện, tin tưởng cho tỉnh Bắc Giang kiện toàn hai chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy từ nguồn nhân sự tại chỗ.

Bà Hương cũng hứa sẽ cùng các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy kế thừa và phát huy thành tựu của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém, tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở quá trình phát triển.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.