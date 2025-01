Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 7/1, Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, bà Nguyễn Thị Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đã viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh sẽ kết thúc hoạt động để thành lập mới hai Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh là Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Hội đồng và Tư pháp và Đảng bộ Khối chính quyền.

Để quá trình sắp xếp diễn ra thuận lợi, mới đây bà Nguyễn Thị Vinh, người đứng đầu cơ quan này đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi dù vẫn còn 3 năm nữa mới hết thời gian công tác.

Trong hơn 31 năm làm việc, bà Nguyễn Thị Vinh khi giữ vai trò người đứng đầu Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa Đảng bộ Khối với hơn 5.000 đảng viên và 63 đảng bộ trực thuộc thực hiện hiệu quả mọi công việc, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị.

