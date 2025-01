Trưởng phòng ở Nghệ An nghỉ hưu trước tuổi, nhận hỗ trợ hơn 500 triệu

Ngày 2/1, ông Thái Thanh Hà, Trưởng Phòng LĐTB&XH thành phố Vinh (Nghệ An), cho biết từ ngày 1/1, ông nhận quyết định nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Thái Thanh Hà xin nghỉ hưu trước 3 năm 6 tháng theo tinh thần chung của Chính phủ về tinh gọn bộ máy hành chính sau sáp nhập. "Bản thân tôi cũng có tuổi, xin nghỉ để các bạn trẻ có năng lực, trình độ có cơ hội cống hiến nhiều hơn", ông nói.

Trước đó, ông Hà đã nộp đơn xin nghỉ hưu và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Ông Hà sẽ nhận hơn 500 triệu đồng trợ cấp theo quy định.

Được biết, ngoài ông Thái Thanh Hà, còn có 5 cán bộ khác thuộc các cơ quan, đơn vị của thành phố Vinh đã nộp đơn xin nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/1.

Cụ thể gồm: Ông Phạm Trung Thành, chuyên viên Văn phòng Thành ủy; ông Lê Đức Thọ, chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy; ông Hoàng Đình Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung; ông Trần Quảng Đại, Chủ tịch UBND phường Trung Đô và bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường Lê Mao.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Lư, Phó bí thư Thành ủy Vinh cho biết: “Chúng tôi khuyến khích những cán bộ có thời gian cận kề nghỉ hưu, vận động họ xin nghỉ trước tuổi, nhường chỗ cho cán bộ trẻ. Hiện tại thành phố Vinh đã có nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi sau sáp nhập.

Sau khi nghỉ hưu, ông Thái Thanh Hà và ông Lê Đức Thọ được hưởng hỗ trợ hơn 500 triệu đồng, còn ông Phạm Trung Thành được hưởng chế độ hơn 600 triệu đồng. Tiền chế độ cao hay thấp phụ thuộc vào thời gian công tác và mức lương”.

Theo nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, toàn bộ diện tích tự nhiên 29,09 km2, dân số 77.813 của thị xã Cửa Lò; 32,14 km2 và 45.130 người dân của xã Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái và Nghi Phong, huyện Nghi Lộc sẽ sáp nhập vào TP Vinh.

Sau sắp xếp, TP Vinh có 33 đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến sẽ có khoảng 109 cán bộ, công chức, viên chức dôi dư.

