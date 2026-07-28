Chưa thông đường 32 từ Lào Cai đi Lai Châu do sạt lở

Tối 27/7, Quốc lộ 32, đoạn qua thôn Trống Là, xã Khao Mang (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ sạt lở taluy dương với khối lượng đất đá lớn, khiến tuyến đường bị tắc hoàn toàn.

Theo thông báo của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, do thời điểm xảy ra sự cố trời tối, đất đá tiếp tục sạt xuống nên máy móc chưa thể tiếp cận hiện trường để tổ chức khắc phục ngay trong đêm. Lực lượng chức năng đã bố trí chốt chặn, phân luồng từ hai đầu tuyến, không cho phương tiện di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng bố trí chốt chặn, phân luồng điểm sạt lở trong đêm.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 khuyến cáo các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 32 theo hướng Mù Cang Chải (Lào Cai) đi Mường Kim, Than Uyên (Lai Châu) và chiều ngược lại chủ động điều chỉnh lộ trình, dừng nghỉ tại các vị trí an toàn, không tập trung phương tiện dưới chân taluy dương do nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Trịnh, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ số 1 Yên Bái (tỉnh Lào Cai) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường. Tuy nhiên, do trời tối và đất đá vẫn tiếp tục tràn xuống mặt đường nên công tác khắc phục phải tạm dừng để bảo đảm an toàn.

Đến sáng 28/7, đơn vị đã huy động máy móc, thiết bị cùng nhân lực khẩn trương triển khai dọn đất đá, mở đường. Theo ước tính, khối lượng đất đá sạt lở khoảng 1.000 m3, kéo dài khoảng 50 m dọc taluy dương, rộng khoảng 9m, phủ kín toàn bộ mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông.

"Trước mắt, chúng tôi tập trung thông tuyến để phương tiện có thể lưu thông trở lại. Sau khi bảo đảm giao thông sẽ tiếp tục xử lý mái taluy nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn", ông Trịnh nói.

Máy móc, nhân công được huy động để khơi thông tuyến đường.

Theo đại diện đơn vị quản lý đường bộ, vụ sạt lở chủ yếu làm đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường, chưa gây hư hỏng nền, mặt đường Quốc lộ 32. Tuy nhiên, một số đoạn hộ lan bị nghiêng, đổ do đất đá va đập.

Việc khắc phục gặp nhiều khó khăn vì phía dưới chân taluy là khu vực có nhà dân sinh sống, khiến công tác vận chuyển đất đá phải đưa ra vị trí khác xử lý, kéo dài thời gian thi công.

Dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi và không phát sinh thêm sạt lở, đơn vị sẽ cơ bản thông xe vào khoảng trưa 28/7, sớm hơn so với dự kiến ban đầu là khoảng 14h cùng ngày.