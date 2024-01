Chùa Cầu sau một năm tu bổ

Từ 28/12/2022, UBND TP Hội An, Quảng Nam khởi công dự án tu bổ di tích chùa Cầu (Lai Viễn Kiều). Dự án do Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An làm quản lý với kinh phí hơn 20 tỷ đồng và được thực hiện trong 2 năm. Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản cũng cử chuyên gia đến tham gia hỗ trợ tu bổ.