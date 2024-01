Khách sạn Hội An kín phòng

Sở VH-TT&DL Quảng Nam cho biết lượng khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh tăng 130% so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế lưu trú tại Hội An tăng 58% so với dịp Tết Dương lịch năm trước. Ảnh: Son Ca.

Theo sở VH-TT&DL Quảng Nam, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dịp Tết Dương lịch (từ 30/12/2023 đến 01/01/2024) ước đạt 103.000 lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 91.000 lượt, khách nội địa ước đạt 12.000 lượt.

Khách lưu trú du lịch ước đạt 20.200 lượt, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt: 18.000 lượt, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa: 2.200 lượt, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2023.

"Mặc dù điều kiện thời tiết trong những ngày Tết Dương lịch năm 2024 chưa được thuận lợi, có lúc có mưa nhỏ và lạnh nhưng lượng khách tham quan, lưu trú du lịch đến Quảng Nam tăng so với cùng kỳ năm 2023, đặc biệt là khách quốc tế tăng mạnh cả về khách tham quan và lưu trú", ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết.

Công suất phòng khách sạn đạt cao nhờ khách quốc tế

Ông Steve Wolstenholme, CEO Khu nghỉ dưỡng Hoiana ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết khu nghỉ dưỡng có hơn 1.000 phòng. Trong dịp Tết Dương lịch, cao điểm khách du lịch đặt phòng rơi vào ngày 30/12, 31/12 và 1/1.

“Hiện khu nghỉ dưỡng đã phủ được gần 600 phòng nghỉ, dự kiến có ngày đạt công suất cao nhất là 90% trong kỳ nghỉ lễ năm nay. So với Tết dương lịch năm ngoái, năm nay Hoiana có thêm hơn 300 phòng mới được đưa vào hoạt động. Vì vậy, mặc dù công suất phòng không thay đổi so với năm ngoái, nhưng có tăng về lượt khách", đại diện khu nghỉ dưỡng thông tin.

Theo giám đốc Resort Victoria Hội An, so với cùng kỳ năm ngoái lượng khách đặt khách sạn tăng 15%. Hiện, khu nghỉ dưỡng đạt hơn 50% công suất phòng. Trong đó khác quốc tế chiếm phần đông, khách nội địa đạt 15%.

Tương tự, tại Resort Gami Hoi An công suất phòng 30/12 và 31/12 đã đạt 100%. Trong ngày 1/1 đạt khoảng 50%. Khách quốc tết chiếm 65%. Khu nghỉ dưỡng Hoianan, thị trường khách quốc tế cũng chiếm phần lớn trong dịp Tết Dương lịch năm nay. “Thị trường lớn nhất vẫn là Hàn Quốc, Đài Loan, chiếm khoảng 80%. Lượng khách trong đợt lễ này là khách lẻ và nhóm khách gia đình”, ông Steve Wolstenholme nói.

Công suất phòng khách sạn 4-5 sao Hội An đạt khoảng 80-90% tại các khu vực gần và trong khu phố cổ. Ảnh: Hoianan.

Theo sở VH-TT&DL Quảng Nam, tuy lượng khách quốc tế tăng mạnh cả về tham quan và lưu trú so với cùng kỳ năm 2023, lượng khách lưu trú du lịch nội địa có phần giảm trên 30%. Nguyên nhân của việc giảm lượng khách du lịch nội địa một phần do thời gian này học sinh đang trong giai đoạn thi cử, thời tiết lạnh nên người dân hạn chế đi du lịch để giữ gìn sức khỏe và để con cái tập trung cho việc thi…

Công suất sử dụng phòng đối với khách sạn 4-5 sao đạt khoảng 80-90% tại các khu vực gần và trong khu phố cổ, riêng các cơ sở lưu trú xa khu trung tâm và gần biển thì công suất thấp và không cao.

Bên cạnh đó, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên có một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón được rất ít khách trong dịp này như Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh…

Theo khảo sát, giá phòng các khách sạn dịp Tết Dương lịch tại Hội An không có nhiều biến động so với ngày thường và không thu thêm phụ phí.

“Khu nghỉ dưỡng Hoiana tập trung nâng cao trải nghiệm để thu hút khách hàng thay vì tập trung vào chiến lược giá. Do đó, giá phòng các khách sạn trong Hoiana vào đợt Lễ không có nhiều biến động so với ngày thường và đều không thu thêm bất kỳ phụ phí Lễ nào”, đại diện Hoianan thông tin.

Thêm dịch vụ trải nghiệm

Các khu nghỉ dưỡng tại Hội An chú trọng đa dạng hóa các dịch vụ và tổ chức thêm nhiều hoạt động trải nghiệm cho khách lưu trú, đặc biệt là nhóm khách gia đình. Các chương trình hoàn toàn miễn phí, dành tặng riêng cho các khách hàng ghé thăm.

“Để đón chào thời khắc giao thừa, Hoiana Resort & Golf có nhiều hoạt động như biểu diễn DJ, ảo thuật, biểu diễn carnival… Đặc biệt là màn bắn pháo hoa kéo dài 8 phút đầy ấn tượng, với độ cao 50m và chiếu sáng cả vùng trời đêm. Ngoài ra, trong không khí mùa lễ hội, Hoiana còn phục vụ các chương trình ẩm thực phong phú”, đại diện Hoiana thông tin.

Tại Đảo Ký Ức Hội An năm nay vào ngày 31/12 tổ chức đại tiệc countdown "Touch the fututer - Chạm vào tương lai" với các màn trình diễn nghệ thuật và giải trí.

“Điểm nhấn mới lạ của đêm tiệc chào đón năm mới là màn trình diễn võ thuật. Đánh dấu lần đầu tiên tại Hội An, võ thuật truyền thống và âm nhạc hiện đại được kết hợp, mang đến hơi thở mới mẻ cho năm mới 2024”, bà Thân Thị Thu Huyền, Giám đốc Điều hành Đảo Ký ức Hội An nói.

Hội An tổ chức các hoạt động hấp dẫn dịp Tết Dương lịch. Ảnh: Son Ca.

Trong dịp Tết Dương lịch, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức chuỗi các hoạt động đáng chú ý, mang đến nhiều trải nghiệm, kết nối người dân và du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan, du lịch tại Hội An.

Một số sự kiện nổi bật như lễ công bố “Hội An gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023”; Dạ hội “Hội An chào Năm mới 2024”; Chương trình biểu diễn, giao lưu dân vũ, Hội An Youth - Countdown Party 2024; Lễ dâng trà mừng năm mới 2024; Liên hoan nghệ thuật sinh vật cảnh Hội An lần thứ XI; Đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ Hội An - thành phố di sản, sáng tạo năm 2024...

Đặc biệt, khu vực diễn ra Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quảng Nam lần thứ 1 năm 2023 với chủ đề “Tinh hoa xứ Quảng” tại quãng trường Sông Hoài cũng thu hút lượng lớn du khách tới mua sắm, ăn uống.