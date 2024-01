Khách quốc tế tăng cao dịp Tết Dương lịch ở TP.HCM

Khách quốc tế ước khoảng 46.526 lượt trên tổng 1.650.000 lượt khách đến TP.HCM tham quan, du lịch trong dịp Tết Dương lịch.

Du khách thích thú lưu lại kỷ niệm trong ngày đầu năm 2024 ở TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong dịp Tết Dương lịch 2024, TP.HCM tiếp tục tiển khai hàng loạt các sản phẩm du lịch hấp dẫn, các hoạt động trải nghiệm sôi động phục vụ người dân và du khách.

Hơn 100 sản phẩm du lịch da dạng, hấp dẫn được các doanh nghiệp lữ hành tiếp tục triển khai trên tại TP.HCM. Bên cạnh những sản phẩm tour truyền thống, sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái... ngành du lịch thành phố còn có các sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai như: Quận 1 - Sắc màu đêm, Thưởng ngoạn sông Sài Gòn bằng buýt sông 2 tầng, Ngắm thành phố về đêm trên xe buýt mui trần 2 tầng…

Bên cạnh đó, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với UBND huyện Cần Giờ bắt đầu giai đoạn 2 của mô hình du lịch cộng đồng Thiềng Liềng, trung vào văn hóa sinh thái, nêu cao tinh thần "giữ rừng" cho du khách.

Những sản phẩm du lịch mới của TP.HCM nhận được sự ủng hộ của nhiều du khách quốc tế. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại các điểm du lịch, điểm tham quan như Công viên Văn hóa Du lịch Suối Tiên, Công viên Văn hóa Đầm Sen... đều diễn ra những chương trình âm nhạc sôi động, biểu diễn nghệ thuật đường phố, xiếc nghệ thuật để phục vụ du khách. Các cơ sở ăn uống, lưu trú duy trì triển khai các gói ưu đãi, giảm giá cho du khách, tặng voucher, tặng thêm món...

Theo thống kê, khách quốc tế đến TP.HCM dịp lễ ước khoảng 46.528 lượt tăng 86,1% so với cùng kỳ năm 2023. Khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước khoảng 1.650.000 lượt, khách lưu trú và công suất phòng tăng nhẹ, ước đạt 87%.

Các doanh nghiệp lữ hành cho biết, khách du lịch nước ngoài đến TP.HCM tăng cao, đặc biệt là khách tàu biển - dòng khách du lịch cao cấp đến từ Châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật... Kỳ nghỉ Tết Tây ngắn, khách du lịch nội địa phần lớn chọn du lịch nội đô hoặc về quê.

Nhiều du khách quốc tế xuống phố đón chào năm mới ở TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong thời gian này diễn ra một số hoạt động nổi bật như “Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở HDND&UBND TP.HCM”, Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM...

Sáng 1/1, Sở Du lịch thành phố phối hợp cùng Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, Hãng hàng không Vietjet và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2024.

Buổi lễ được diễn ra tại ga quốc tế, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngay khi đặt chân đến TP.HCM, các đoàn khách được trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi ngày tết như: tạo hình lá dừa, tò he trình diễn nhạc cụ dân tộc, hái lộc đầu xuân...

Đây là sự kiện được diễn ra thường niên, thể hiện sự thân thiện, hiếu khách của thành phố đến bạn bè gần xa. Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM.

Đặc biệt, ban tổ chức đã trao tặng vé máy bay khứ hồi quốc tế và các phần quà du lịch thành phố cho 4 vị khách may mắn trên chuyến bay quốc tế VJ082 bay từ Melbourne, Australia đến TP.HCM do Hãng Hàng không Vietjet khai thác hạ cánh lúc 5h55 và cho 08 vị khách may mắn trên chuyến bay VN10 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam bay từ Paris, Pháp đến TP.HCM hạ cánh lúc 07 giờ 55, ngày 1/1.