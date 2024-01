Hội An và TP.HCM lọt top điểm đến đang trở thành xu hướng của thế giới

Ở hạng mục "Điểm đến đang trở thành xu hướng" theo khảo sát Tripadvisor vừa công bố, Hội An và TP. HCM lần lượt xếp thứ 2 và thứ 11 trong top 25 điểm đến trên thế giới.

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm tự tay làm gốm tại Hội An. Ảnh: Linh Huỳnh.

Dựa trên những đánh giá của người dùng trong năm 2023, nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor đã công bố bảng xếp hạng Travelers' Choice Best of the Best Destinations với 6 hạng mục. Trong đó, Hà Nội xếp thứ 3 trong danh sách "Điểm đến ẩm thực tốt nhất" và xếp thứ 17 ở hạng mục các thành phố phổ biến nhất đối với du khách.

Ba điểm đến khác của khu vực Đông Nam Á cũng có mặt trong bảng xếp hạng thành phố phổ biến, với Bali (Indonesia) đứng thứ 2, Phuket (Thái Lan) xếp thứ 16, Bangkok xếp thứ 22.

Hà Nội với nhiều công trình kiến trúc cổ kính, văn hóa đặc sắc khiến du khách thích thú. Ảnh: Trà My.

Thủ đô Hà Nội với nhiều nét văn hóa cổ kính, đậm đà bản sắc đã "lấy lòng" nhiều du khách quốc tế. Nền tảng Tripadvisor gọi nơi này là "thủ đô quyến rũ" với các công trình lâu đời như Phố cổ, nhiều di tích như Hoàng thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và hàng trăm ngôi chùa, đền, lăng tẩm... Việc gìn giữ, bảo tồn cái cũ bên cạnh sự xây dựng, phát triển hiện đại đã tăng thêm sức hút cho thành phố này.

Ngoài ra, Hà Nội cũng là điểm đến được nhiều người lựa chọn khi muốn trải nghiệm ẩm thực. Phở, bún chả, cà phê trứng, chả cá Lã Vọng, nem rán...là những món được nhiều khách quốc tế yêu thích và tìm đến trải nghiệm khi ghé thăm thành phố này.

Ở hạng mục điểm đến đang thịnh hành, Phố cổ Hội An xếp thứ 2, đứng sau Cuba. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, khám phá thương cảng cổ của miền Trung Việt Nam, Tripadvisor còn gợi ý du khách trải nghiệm dịch vụ may đo trong ngày tại nơi này.

Làng gốm Thanh Hà là địa điểm được nhiều du khách yêu thích khi đến Hội An. Ảnh: Linh Huỳnh.

Hội An là điểm dừng chân ngày càng được nhiều người biết đến, đặc biệt là khách du lịch ba lô. Trước đó, Hội An cũng lọt vào top 7 điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2024 theo trang du lịch nổi tiếng Travel Off Path.

TP.HCM cũng góp mặt trong danh sách điểm đến đang trở thành xu hướng trên thế giới khi xếp hạng 11 trong tổng 25 địa điểm. Thành phố này thu hút du khách bởi sự trẻ trung, sôi động cùng nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.

TP.HCM nhiều năm liền dẫn đầu cả nước về du lịch. Ảnh: Linh Huỳnh.