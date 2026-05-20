Chủ xe điện tại Mỹ có thể phải gánh thêm chi phí

Một dự luật tại Mỹ đang đề xuất thu thêm thuế 130 USD/năm với ôtô thuần điện.

Theo Carscoops, 2 thành viên chủ chốt của Ủy ban Vận tải và cơ sở hạ tầng Hạ viện Mỹ vừa công bố một dự luật lưỡng đảng mới về việc cấp phép lại cho hệ thống giao thông đường bộ.

Dự luật này có hiệu lực trong 5 năm và sẽ tập trung vào các chương trình an toàn cho đường bộ, cầu cống, phương tiện công cộng, vận tải đường sắt, cùng với đường cao tốc và phương tiện vận tải cơ giới của Mỹ.

Dự luật được công bố bởi Sam Graves thuộc Đảng Cộng hòa của tiểu bang Missouri, cùng với Rick Larsen thuộc Đảng Dân chủ từ bang Washington. Văn bản này mang tên Đạo luật BUILD America 250, trong đó BUILD là viết tắt của cụm từ tiếng Anh có nghĩa “xây dựng cơ sở hạ tầng vượt trội và phát triển dài hạn.

Đạo luật này dài hơn 1.000 trang, với nhiều nội dung khác nhau, tuy nhiên đáng chú ý nhất nằm ở đề xuất Cục quản lý đường cao tốc liên bang áp dụng các mức phí mới dành cho nhóm xe thân thiện môi trường.

Theo dự luật này, ôtô thuần điện sẽ phải chịu mức phí 130 USD /năm, trong khi xe hybrid cắm sạc sẽ bị đánh thuế 35 USD mỗi năm. Các khoản phí này do từng bang tự thu, sau đó chuyển lại cho Chính phủ liên bang. Các tiểu bang cũng có thể giữ lại tối đa 1% số tiền thu được để chi trả chi phí quản lý.

Theo lộ trình đề xuất, các khoản phí sẽ tăng thêm 5 USD sau mỗi 2 năm, tuy nhiên giới hạn tối đa 150 USD cho ôtô điện và 50 USD cho xe hybrid cắm sạc.

Các khoản phí mới được đề xuất nhằm mục đích đảm bảo tất cả chủ xe đều phải trả tiền cho việc sửa chữa và bảo dưỡng, bởi Chính phủ Mỹ đang phụ thuộc nhiều vào thuế xăng dầu liên bang - khoản thuế vốn đã cố định trong hơn 3 thập kỷ qua, hiện ở mức 18,3 cent/gallon xăng và 24,3 cent/gallon với dầu diesel.

Chuyên trang Carscoops cho biết Đạo luật BUILD America 250 còn đề xuất các xe buýt tự hành cho trường học sẽ yêu cầu phải có tài xế an toàn là con người. Cụ thể, dự luật này yêu cầu một người vận hành phải ngồi bên trong xe trong suốt quá trình hoạt động của bất kỳ xe cơ giới thương mại nào được trang bị ADS (Hệ thống lái xe tự động) khi vận chuyển vật liệu nguy hiểm hoặc trẻ vị thành niên.