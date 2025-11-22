Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi người dân vùng lũ

  • Thứ bảy, 22/11/2025 14:18 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 22/11, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại thôn Lạc Thạnh, xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng.

Mat tran To quoc anh 1

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kiểm tra thiệt hại tại xã Ka Đô.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên bà con vượt qua khó khăn, sớm khôi phục sản xuất và ổn định sinh hoạt. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao vai trò của ban công tác mặt trận các thôn, đội ngũ trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn tại xã Ka Đô trong việc kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân sơ tán đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các đơn vị liên quan huy động lực lượng hỗ trợ người dân kịp thời; nhanh chóng rà soát, đánh giá thiệt hại để có chính sách hỗ trợ phù hợp, đảm bảo không để hộ dân nào thiếu đói, thiếu nơi ở an toàn.

Mat tran To quoc anh 2

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà hỗ trợ người dân.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao quà hỗ trợ tặng 20 hộ gia đình bị thiệt hại nặng tại xã Ka Đô; đồng thời tặng quà động viên các trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống thiên tai.

https://tienphong.vn/chu-tich-uy-ban-trung-uong-mttq-viet-nam-tham-hoi-dong-vien-nguoi-dan-vung-lu-post1798455.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Mặt trận Tổ quốc Lâm Đồng Tô Lâm Mặt trận Tổ quốc Ủy ban TW MTTQ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài Lũ miền Trung

