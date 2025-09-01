Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi thế giới đa cực, bình đẳng, có trật tự

Phát biểu trước các lãnh đạo quốc tế tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, tình hình toàn cầu đang trở nên “hỗn loạn và đan xen”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

“Các nhiệm vụ an ninh và phát triển mà các quốc gia thành viên phải đối mặt đã trở nên thách thức hơn”, Chủ tịch Trung Quốc nói ngày 1/9 tại hội nghị SCO ở thành phố cảng Thiên Tân.

“Nhìn về tương lai, khi thế giới đang trải qua những biến động và chuyển đổi, chúng ta phải tiếp tục noi theo tinh thần Thượng Hải, và thực hiện tốt hơn các chức năng của tổ chức”.

“Chúng ta nên ủng hộ đa cực hóa thế giới một cách bình đẳng và có trật tự, toàn cầu hóa kinh tế bao trùm, thúc đẩy việc xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn", ông nói.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, SCO phải "thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế và tăng cường đại diện cho các nước đang phát triển”.

“Chúng ta cần tiếp tục có lập trường rõ ràng chống lại chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, thực hành chủ nghĩa đa phương thực sự”, ông nói, kêu gọi các đối tác của tổ chức này "phản đối tư duy Chiến tranh Lạnh và đối đầu”.

Các phóng viên theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Ngoài 10 quốc gia thành viên, hội nghị thượng đỉnh SCO còn có sự tham gia của đại diện 16 quốc gia khác với tư cách quan sát viên hoặc đối tác đối thoại.

Phát biểu bên lề cuộc họp hôm 1/9, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, Trung Quốc đã đóng một vai trò "cơ bản" trong việc duy trì chủ nghĩa đa phương toàn cầu.

Đồng quan điểm, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, SCO đã khôi phục "chủ nghĩa đa phương thực sự", với việc các đồng tiền quốc gia ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các thỏa thuận chung.

"Điều này đặt nền tảng chính trị và kinh tế - xã hội cho việc hình thành một hệ thống ổn định và an ninh mới ở Á - Âu", ông Putin nói.

"Không giống như các mô hình lấy châu Âu làm trung tâm hay châu Âu - Đại Tây Dương, hệ thống an ninh này sẽ xét đến lợi ích của nhiều quốc gia, thực sự cân bằng và sẽ không cho phép một quốc gia đảm bảo an ninh của riêng mình bằng cách gây tổn hại đến các quốc gia khác”.