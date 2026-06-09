Chủ tịch, tổng giám đốc và kế toán trưởng TV3 bị bắt tạm giam

Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3 thông báo 3 lãnh đạo chủ chốt đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Chủ tịch TV3 Nguyễn Như Hoàng Tuấn (trái) và Tổng giám đốc Lạc Thái Phước. Ảnh: TV3.

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 - PECC3 (HNX: TV3) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến biến động nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp.

Cụ thể, công ty đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như Hoàng Tuấn; Tổng giám đốc Lạc Thái Phước và Kế toán trưởng Phạm Hoàng Vinh.

Doanh nghiệp cho biết việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Đơn vị cũng nhấn mạnh hoạt động của công ty vẫn đang được tổ chức và triển khai theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Các thông tin phát sinh liên quan đến vụ việc (nếu có) sẽ được công ty tiếp tục thực hiện công bố theo quy định.

PECC3 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng điện với tổng tài sản gần 300 tỷ đồng .

Trước đó, ngày 15/5, CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) công bố thông tin về việc 7 lãnh đạo và nhân sự nội bộ bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Trong đó, Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn bị điều tra về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 - PECC1 (UPCoM: TV1) cũng thông báo Chủ tịch Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố và bắt tạm giam.

Trong khi đó, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 - PECC2 (HoSE: TV2) thông báo Chủ tịch Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Lý đã bị khởi tố.

Các vụ việc trên nằm trong quá trình điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 và một số đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.