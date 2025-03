Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh khen thưởng công an giải cứu bé gái

Ngày 28/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã đến động viên, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân trong vụ giải cứu cháu bé tại phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ.

Khoảnh khắc công an giải cứu bé gái ở Bắc Ninh Vào khoảng 8h sáng 27/3, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ đối tượng mang dao vào quán làm bánh mỳ, rồi khống chế một bé gái sinh năm 2016.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn ghi nhận, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh, sự phối hợp mưu trí, dũng cảm, kiên trì của các lực lượng tham gia giải cứu thành công bé gái ở phường Phượng Mao (thị xã Quế Võ) bị bắt làm con tin, tạo hiệu ứng lan toả tích cực trong xã hội.

Ông Tuấn nhấn mạnh, chỉ trong mấy tháng đầu năm, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh liên tiếp tạo ra những chiến công xuất sắc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khen thưởng Công an giải cứu bé gái bị bắt làm con tin.

Ông Tuấn đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, cũng như đảm bảo các điều kiện phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Ninh tập trung đẩy mạnh việc triển khai số hoá dữ liệu; tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường, tạo môi trường sống tươi đẹp cho nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần vững tâm trong thực thi nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân và trao thưởng cho 11 tập thể với tổng số tiền 140 triệu đồng có thành tích xuất sắc giải cứu thành công cháu bé bị khống chế, bắt giữ tại phường Phượng Mao.

Trước đó khoảng 8h30 phút ngày 27/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng Phan Văn Tuấn (42 tuổi, ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) giải cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị bắt làm con tin ở phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ.