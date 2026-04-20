Chủ tịch Tập Cận Bình: Eo biển Hormuz phải được mở thông suốt

Truyền thông nhà nước Iran ngày 20/4 đưa tin Tehran “sẽ có hành động cần thiết” nhằm vào lực lượng Mỹ, sau khi quân đội Mỹ bắt giữ một tàu treo cờ Iran tại khu vực eo biển Hormuz vào cuối tuần qua.

Thủy quân lục chiến Mỹ đu dây đổ bộ từ trực thăng xuống tàu Iran Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ rời tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli bằng trực thăng, bay qua biển Ả Rập để tiếp cận tàu Touska của Iran. Lính Mỹ đu dây đổ bộ xuống tàu vào ngày 19/4, sau khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance vô hiệu hóa hệ thống động lực của tàu Touska. Tàu Touska đã không tuân thủ các cảnh báo từ lực lượng Mỹ trong suốt 6 giờ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo eo biển Hormuz phải được mở hoàn toàn cho tàu thuyền qua lại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX.

“Eo biển Hormuz cần duy trì trạng thái mở cửa cho hoạt động hàng hải quốc tế diễn ra bình thường. Điều này phục vụ lợi ích chung của các quốc gia trong khu vực cũng như của cộng đồng quốc tế ”, ông Tập nói trong cuộc điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman trong ngày 20/4, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Ông Tập tiếp tục kêu gọi các bên liên quan trong xung đột Iran ngừng bắn, chấm dứt các hành động thù địch, đồng thời nhấn mạnh cần “tận dụng mọi nỗ lực có lợi cho việc khôi phục hòa bình”.

Việc Mỹ bắt giữ một tàu hàng treo cờ Iran tại Vịnh Oman ngày 19/4 đã khiến vòng đàm phán ngừng bắn thứ hai giữa Tehran và Washington rơi vào bất định. Những phát biểu của ông Tập là dấu hiệu mới nhất cho thấy Bắc Kinh gia tăng cấp độ trong thông điệp kêu gọi chấm dứt xung đột Iran.

Nền kinh tế Trung Quốc thời gian qua phần nào tránh được các cú sốc giá toàn cầu nhờ lượng dự trữ dầu và khí đốt khá lớn, nhưng Trung Quốc đã bắt đầu ghi nhận tác động lan tỏa khi chi phí năng lượng gia tăng trên toàn cầu. Trung Quốc hiện là khách mua dầu thô lớn nhất của Iran.

Tổng thống Iran: Cần sớm chấm dứt chiến tranh để tập trung tái thiết

Trong loạt cuộc gặp với đại diện các nhân viên công vụ tại Tehran ngày 20/4, ông Pezeshkian nhấn mạnh Iran cần chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel càng sớm càng tốt để tập trung vào nhiệm vụ lớn hơn là tái thiết đất nước.

Ông Pezeshkian cho biết “mọi con đường hợp lý và ngoại giao cần được tận dụng để giảm căng thẳng”.

“Sau khi các hành động thù địch kết thúc, đất nước sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong tái thiết, đảm bảo nguồn lực tài chính và kiểm soát thị trường”, ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Iran tuần trước ước tính chiến sự đã gây thiệt hại khoảng 270 tỷ USD . Các cuộc không kích của Israel đã gây tổn thất nặng nề cho ngành thép, hóa dầu và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Theo CNN, ông Pezeshkian thể hiện thái độ ôn hòa hơn so với nhiều lãnh đạo khác tại Iran, ông nhấn mạnh dù Iran phải kiên quyết chống lại “những đòi hỏi quá mức”, nhưng Iran cũng cần nhìn nhận rằng việc kéo dài xung đột “không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào”.

Ông Pezeshkian không trực tiếp tham gia đàm phán với Mỹ, cũng không phải là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc chấm dứt xung đột.

Tổng thống Lebanon: Đàm phán với Israel cần tách biệt khỏi xung đột Iran

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun phát biểu trong một cuộc họp báo tại dinh tổng thống ở Baabda, Lebanon. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 20/4 rằng các cuộc đàm phán hòa bình giữa nước này với Israel cần được tách biệt khỏi bất kỳ tiến trình thương lượng nào nhằm giải quyết xung đột tại Iran.

Trước đó, đại sứ Israel và Lebanon đã gặp nhau tại Washington trong tuần trước, đánh dấu cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai chính phủ sau hơn 40 năm. Hiện chính phủ của ông Aoun cam kết giải giáp lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

Iran đã liên hệ hai cuộc xung đột tại Iran và Lebanon trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon như một điều kiện cho lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ.

“Mục tiêu của lựa chọn đàm phán là chấm dứt các hành động thù địch, kết thúc sự chiếm đóng của Israel tại các khu vực phía nam Lebanon, và triển khai quân đội Lebanon đến sát đường biên giới phía nam được quốc tế công nhận”, ông Aoun viết.

Ông Aoun cho biết thêm Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “can thiệp với Israel nhằm đạt được lệnh ngừng bắn giữa Lebanon và Israel và đang chuẩn bị khởi động tiến trình đàm phán mới”. “Các kênh liên lạc giữa chúng tôi sẽ tiếp tục để duy trì lệnh ngừng bắn và thực sự bắt đầu đàm phán. Tôi đã lựa chọn đàm phán và tràn đầy hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể cứu Lebanon”, ông Aoun khẳng định.

Một nguồn tin cho CNN biết các cuộc đàm phán có thể tiếp tục trong tuần này, dù chưa có thời điểm cụ thể. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định trong tuần trước rằng tình hình tại Lebanon cần được đưa vào “lệnh ngừng bắn toàn diện” giữa Iran và Mỹ.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định quân đội Israel sẽ không rút khỏi các vị trí ở miền nam Lebanon trong thời gian lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày.

Phó tổng thống Mỹ dẫn đầu phái đoàn tới Pakistan

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner được cho là đã cùng phái đoàn của Mỹ tới Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ hai. Ảnh: CNN.

Theo CNN, thủ đô Islamabad của Pakistan đang gấp rút chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình được kỳ vọng giữa Mỹ và Iran. Hai khách sạn lớn nằm trong “vùng đỏ” của thành phố đã chuẩn bị điều kiện an ninh tối cao để chuẩn bị đón các phái đoàn.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cùng các quan chức cấp cao của phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ tới Islamabad trong ngày 20/4 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định “ở thời điểm hiện tại” chưa có kế hoạch tham gia các cuộc đàm phán tại Pakistan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định trong ngày 19/4 rằng các quan chức Mỹ sẽ tới Islamabad để tham gia các cuộc đàm phán. Ban đầu, các quan chức Iran cũng nói với CNN rằng một phái đoàn từ Tehran sẽ tới Islamabad dự đàm phán.

Tuy nhiên, sau khi Mỹ kiên quyết áp dụng các biện pháp phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời chặn bắt tàu hàng treo cờ Iran khi tàu di chuyển ra khỏi vùng Vịnh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố Tehran “không có kế hoạch tham gia vòng đàm phán tiếp theo”.

Mỹ và Iran bế tắc, eo biển Hormuz vắng lặng

Tàu neo đậu gần eo biển Hormuz trong ngày 20/4. Ảnh: Reuters.

Eo biển Hormuz gần như không có tàu qua lại trong ngày thứ 3 liên tiếp, trong khi Mỹ và Iran vẫn bất đồng về việc lưu thông hàng hải qua khu vực vùng Vịnh.

Trong vài giờ gần đây, chỉ có 3 tàu được ghi nhận đi vào vùng Vịnh, trong đó có hai tàu chở dầu được trang theo dõi MarineTraffic nhận định là tàu rỗng, không chở hàng.

Một tàu chở dầu có hàng đã rời vùng Vịnh qua eo biển Hormuz vào sáng sớm 20/4 (giờ địa phương), cũng theo dữ liệu từ MarineTraffic. Tàu Nova Crest, do một đơn vị vận hành của Thổ Nhĩ Kỳ quản lý.

Hôm 18/4, khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển sẽ tiếp tục bị đóng, 13 tàu đã phải quay đầu tại vịnh Hormuz, theo công ty tình báo hàng hải Windward.

Một tàu container bị trúng đạn trong ngày 18/4, hai tàu khác báo cáo bị nã súng. Hệ quả là không có tàu chở dầu nào đi qua eo biển trong cả ngày 19/4.

Công ty tư vấn vận tải biển Ambrey cho biết trong ngày 20/4 rằng “các tàu được khuyến cáo hủy kế hoạch đi qua eo biển Hormuz và quay trở lại điểm xuất phát ngay khi nhận được cảnh báo từ Iran qua sóng radio”. Một số tàu thương mại cho biết họ đã nhận được thông báo từ loa của lực lượng hải quân IRGC yêu cầu không tiếp tục hành trình qua eo biển.

Tehran sẵn sàng “hành động” sau khi Mỹ bắt giữ tàu Iran

Trực thăng chở lính thủy đánh bộ Mỹ rời tàu đổ bộ USS Tripoli trong hình ảnh cắt từ video do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ công bố ngày thứ hai. Ảnh: Reuters.

Theo hãng tin Tasnim, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhấn mạnh “đã sẵn sàng đáp trả quyết liệt trước các lực lượng Mỹ xâm nhập” sau hành động “gây hấn trắng trợn”. Tasnim cho biết lực lượng Iran “đối mặt với một số hạn chế nhất định” do trên con tàu bị Mỹ nhắm tới có sự hiện diện của thân nhân các thành viên thủy thủ đoàn.

“Trong bối cảnh hiện tại, ngay khi đảm bảo an toàn cho các thủy thủ và thân nhân của họ trên con tàu bị Mỹ nhắm mục tiêu, lực lượng vũ trang hùng mạnh của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tiến hành những hành động cần thiết để chống lại quân đội Mỹ, IRGC coi lực lượng này là khủng bố”, hãng tin Tasnim nêu rõ.

Trước đó, lực lượng hải quân Mỹ đã bắt giữ một tàu hàng của Iran khi con tàu tìm cách vượt qua vòng phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz trong ngày 19/4. Động thái này của Mỹ làm gia tăng căng thẳng với Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết trong ngày 20/4 rằng Tehran “không có kế hoạch” tham gia vòng đàm phán thứ hai tại Pakistan.