Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo bắt đầu thăm Việt Nam

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hungary khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hungary.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: TTXVN.

Rạng sáng 18/10, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đến Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 18 tới 22/10, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ra Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón đoàn có Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Tuấn; Ủy viên, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Thái Quỳnh Mai Dung; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Phía Hungary có Đại sứ Hungary tại Việt Nam Baloghdi Tibor; Tổng Lãnh sự Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh Lehocz Gabor.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm chính thức Việt Nam có ông Baloghdi Tibor, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam; ông Sárdi Péter, Cố vấn Chính sách Đối ngoại của Chủ tịch Quốc hội Hungary; ông Kovács Krisztián, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Quốc hội Hungary; ông Szilágyi Zoltán, Vụ trưởng Vụ Báo chí Quốc hội Hungary; ông Tóbiás Gábor, Phó đại sứ Hungary tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo sinh ngày 29/12/1959, ở thành phố Pápa, Hungary. Ông có bằng Thạc sỹ Luật và Khoa học Chính trị, Đại học Tổng hợp Hungary (ELTE).

Ông Kover Laszlo từng trải qua các vị trí công tác: sáng lập Đảng FIDESZ (nay là Đảng cầm quyền) (năm 1988); Phó chủ tịch Đảng FIDESZ (năm 1993); Chủ tịch Đảng FIDESZ (giai đoạn 2000-2001); Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội (giai đoạn 2002-2006).

Từ 2010 đến nay, ông Kover Laszlo là Chủ tịch Quốc hội Hungary (tái đắc cử vào các năm 2014, 2018 và 2022).

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo có nhiều tình cảm với Việt Nam, từng thăm Việt Nam vào năm 2015 trên cương vị Chủ tịch Quốc hội.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo diễn ra trong bối cảnh năm 2025 hai nước kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (3/2/1950-3/2/2025) và nối tiếp ngay sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân vào cuối tháng 5 vừa qua.

Vì vậy, chuyến thăm không chỉ thể hiện sự coi trọng lẫn nhau mà còn khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hungary, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái, việc trao đổi đoàn thường xuyên, trong đó có nhiều đoàn cấp cao và đặc biệt là hai chuyến thăm Việt Nam của cả Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Hungary trong cùng năm 2025 thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Hungary trong quan hệ với Việt Nam, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Toàn diện giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn.