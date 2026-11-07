Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất nước ta, có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội. Ông ghi nhận Giáo hội đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động xã hội.