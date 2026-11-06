Suy tôn bổ sung 23 hòa thượng vào Hội đồng Chứng minh

Các nhiệm vụ của Đại hội gồm đánh giá những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ IX; thảo luận, quyết định phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X; xem xét, biểu quyết thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ 8; suy tôn Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự khóa X; tấn phong giáo phẩm và thông qua nghị quyết. Việc biểu quyết Hiến chương và nghi thức tấn phong giáo phẩm được bố trí trong phiên chiều 7/11.