Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong mỗi ngôi chùa lan tỏa lòng nhân ái

Kỷ niệm 45 năm thành lập, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh vai trò của mỗi ngôi chùa trong giáo dục đạo đức, nuôi dưỡng đời sống tâm linh và lan tỏa lòng nhân ái.

Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TP.HCM).

Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức ra đời vào ngày 7/11/1981 tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), mở ra một thời kỳ thống nhất về tổ chức, hòa hợp trong đa dạng truyền thống tu học, cùng chung lý tưởng phụng sự Đạo pháp và dân tộc. Trải qua 45 năm, Giáo hội đã từng bước phát triển, đóng góp trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đạo pháp luôn gắn bó với dân tộc

Phát biểu tại Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam sáng 6/11 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, xã Bình Lợi, TP.HCM, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam) cho biết từ những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn, Giáo hội đã từng bước kiện toàn hệ thống tổ chức, củng cố sự đoàn kết giữa các hệ phái, mở rộng các hoạt động Phật sự trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, công tác tăng sự, giáo dục và đào tạo tăng ni được chú trọng; hệ thống các học viện Phật giáo và trường Phật học được xây dựng, góp phần đào tạo những thế hệ tăng ni có đạo hạnh, trí tuệ và năng lực đảm đương Phật sự.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn phật tử không ngừng được đổi mới, đưa giá trị Phật giáo đến gần hơn với nhân dân. Các hoạt động nghi lễ, văn hóa Phật giáo, bảo tồn di sản, nghiên cứu Phật học và truyền bá kinh điển đã góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật được thể hiện sinh động qua các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội. Trong những thời điểm đất nước gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, tăng ni, phật tử tích cực đồng hành, chia sẻ khó khăn với nhân dân.

Giáo hội đã mở rộng giao lưu, hợp tác với các tổ chức Phật giáo trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế Phật giáo Việt Nam. Điển hình là việc Việt Nam đăng cai tổ chức thành công 4 kỳ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, vào các năm 2008, 2014, 2019 và 2025. Tại Đại lễ Vesak năm 2025 ở TP.HCM, việc cung nghinh xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ về Việt Nam và tổ chức chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã để lại những dấu ấn sâu sắc.

Đại lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết Giáo hội cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả Phật sự, đồng thời giữ vững những giá trị cốt lõi của giáo pháp Đức Phật.

Trước hết, Giáo hội cần tiếp tục củng cố khối đoàn kết, hòa hợp, giữ gìn sự thống nhất trong đa dạng của các truyền thống, hệ phái Phật giáo. Công tác giáo dục, đào tạo tăng ni cần được đặc biệt coi trọng, lấy giới luật làm nền tảng, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tinh thần phụng sự làm phương châm hành động.

Hòa thượng cũng đề nghị tiếp tục đổi mới công tác hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, quan tâm đến thế hệ trẻ; phát huy tinh thần nhập thế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Đồng thời, Giáo hội cần đẩy mạnh giao lưu, hợp tác Phật giáo quốc tế, phát huy bản sắc Phật giáo Việt Nam, góp phần thúc đẩy đối thoại, hòa hợp và hòa bình trên thế giới.

Trưởng lão Hòa thượng kêu gọi toàn thể tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp; tinh tấn tu học, giữ gìn giới luật, tăng trưởng đạo hạnh.

Theo Hòa thượng, mỗi vị tăng ni cần là một tấm gương về đạo hạnh và trí tuệ; mỗi phật tử là một nhân tố tích cực trong gia đình và xã hội. Mỗi ngôi chùa cần thực sự là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh, giáo dục đạo đức và lan tỏa lòng từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

Các tăng ni, phật tử, đại biểu tham dự đại lễ sáng 6/11.

Tiếp tục phát huy các giá trị Phật giáo

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc khẳng định những giá trị cao quý của đạo Phật đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo Phó thủ tướng, sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 7/11/1981 đã mở ra một chặng đường phát triển mới của Phật giáo Việt Nam. Đến nay, Giáo hội đã khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí và uy tín trong đời sống xã hội.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phó thủ tướng đánh Phạm Gia Túc giá trong suốt tiến trình phát triển, Giáo hội luôn thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, nêu cao tinh thần lục hòa, củng cố đoàn kết, hòa hợp giữa các hệ phái Phật giáo và giữa các truyền thống tu học khác nhau, xây dựng tổ chức Giáo hội ngày càng vững mạnh.

Công tác văn hóa, giáo dục, đào tạo tăng ni, nghiên cứu Phật học, hoằng pháp và hướng dẫn phật tử được chú trọng. Đặc biệt, hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội đã trở thành một dấu ấn nổi bật, thể hiện sinh động tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật và truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc.

Phó thủ tướng Phạm Gia Túc tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ông Phạm Gia Túc ghi nhận trong đại dịch Covid-19, nhiều cơ sở Phật giáo, tăng ni và phật tử đã tích cực đóng góp nguồn lực; nhiều tăng ni sẵn sàng bước ra tuyến đầu chống dịch, chăm lo, bảo vệ đời sống, sức khỏe cho nhân dân.

Hoạt động đối ngoại Phật giáo và giao lưu quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc.

Tại lễ kỷ niệm, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu, đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt 45 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Ông cũng đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Giáo hội trong việc lựa chọn chủ đề Đại hội phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới, đồng thời xem xét sửa đổi Hiến chương để tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo ông, đồng bào Phật giáo là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của chư tôn đức, tăng ni, phật tử cần được các cấp có thẩm quyền tôn trọng, lắng nghe và giải quyết thỏa đáng. Những sáng kiến, đóng góp tích cực cần được ghi nhận, biểu dương và tạo điều kiện phát huy vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc tặng các tăng ni.

Bước vào chặng đường mới, Phó thủ tướng mong muốn Giáo hội tiếp tục củng cố đoàn kết, hòa hợp, xây dựng tổ chức vững mạnh; đề cao Giới - Định - Tuệ với tinh thần nhập thế; phát huy tốt các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn của Phật giáo; nâng cao hiệu quả công tác từ thiện, an sinh xã hội, đối ngoại nhân dân và gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông bày tỏ tin tưởng, với truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và nền tảng được vun đắp trong 45 năm qua, Giáo hội sẽ tiếp tục vững mạnh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chiều 6/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tiến hành phiên làm việc thứ nhất. Nội dung dự kiến gồm trình danh sách cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm soát Đại hội; báo cáo tổng kết công tác Phật sự giai đoạn 2022-2026; trình dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới; trình và biểu quyết danh sách dự kiến suy tôn Hội đồng Chứng minh khóa X, suy cử Hội đồng Trị sự khóa X.

Phiên khai mạc chính thức diễn ra sáng 7/11.