Gần 2.000 đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X tại TP.HCM

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra tại TP.HCM từ ngày 5 đến ngày 7/11. Dự kiến có gần 2.000 đại biểu và khách mời tham gia đại hội.

Họp báo công bố thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 2/11, tại TP.HCM, Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp báo công bố thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội.

Đại hội được tổ chức sớm hơn một năm

Diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam, (xã Bình Lợi, TP.HCM), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, kết hợp Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội (7/11/1981-7/11/2026).

Đây là sự kiện quan trọng của tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước, đồng thời là dịp đánh dấu 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại hội dự kiến có gần 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có 1.645 đại biểu tăng ni cùng các Phật tử tiêu biểu đại diện cho cộng đồng Phật giáo cả nước. Khách mời còn có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương.

Một điểm đáng chú ý là Đại hội lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ 5 năm trước đó (2022-2027). Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Tổ chức, việc điều chỉnh thời điểm nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức phù hợp với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh - Trưởng ban Tổ chức Đại hội, chia sẻ tại họp báo.

Đại hội sẽ diễn ra với nhiều hoạt động. Ngày 5/11, đại biểu viếng tượng đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức, viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vào lúc 8h30; khai mạc triển lãm thành tựu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở Lê Minh Xuân (TP.HCM) vào buổi chiều.

Ngày 6/11, Giáo hội tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập, sau đó là phiên họp cuối nhiệm kỳ của Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự. Buổi chiều cùng ngày diễn ra phiên làm việc thứ nhất của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Trong ngày làm việc cuối cùng, Đại hội sẽ xem xét báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX, thảo luận phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X, nghe các tham luận và ý kiến đóng góp, biểu quyết thông qua nghị quyết. Phiên bế mạc diễn ra vào buổi chiều, với các nội dung cung thỉnh Hội đồng Trị sự, ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ của Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới, thông qua nghị quyết Đại hội.

12 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại buổi họp báo, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự - cho biết bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào củng cố tổ chức, đổi mới quản trị, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục và hoằng pháp.

Đồng thời, Giáo hội định hướng mở rộng hoạt động phụng sự xã hội. Đây là định hướng nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Giáo hội tiếp tục lấy giới luật làm nền tảng, trí tuệ làm sự nghiệp, hoằng pháp làm nhiệm vụ trọng tâm và phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động. Trong đó, phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” được xác định là định hướng xuyên suốt trong tổ chức và hoạt động.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự - chia sẻ các thông tin về Đại hội.

Một trong những ưu tiên là củng cố hệ thống tổ chức, tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực và hiệu quả điều hành Phật sự. Đi cùng với đó là đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng nền tảng quản lý Giáo hội hiện đại. Những định hướng này được đặt ra trong bối cảnh Giáo hội vừa kiện toàn tổ chức theo mô hình đơn vị hành chính mới, vừa phải thích ứng với những thay đổi của xã hội.

Ở lĩnh vực giáo dục và hoằng pháp, Giáo hội đặt mục tiêu đổi mới phương thức hướng dẫn Phật tử, đưa các giá trị Phật giáo đến gần hơn với đời sống hiện đại; đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ tăng ni có đạo hạnh, trí tuệ và năng lực phụng sự. Công tác nghiên cứu Phật học cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng học thuật, khẳng định bản sắc tư tưởng Phật giáo Việt Nam.

Bảo tồn bản sắc văn hóa Phật giáo trong thời kỳ hội nhập là một nhiệm vụ khác. Cùng với đó, Giáo hội định hướng nâng cao hiệu quả đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu làm lễ tại Họp báo Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Đáng chú ý, phương hướng nhiệm kỳ mới cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường pháp chế, kiểm tra, giám sát, chấn hưng đạo phong và củng cố Tăng đoàn. Giáo hội xác định giới luật, đạo hạnh là nền tảng để giữ gìn sự đoàn kết, hòa hợp và xây dựng tổ chức ngày càng trang nghiêm, vững mạnh.

Trong hoạt động xã hội, Giáo hội tiếp tục đẩy mạnh từ thiện, an sinh xã hội, phát huy tinh thần nhập thế và phụng sự nhân sinh; đồng thời chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Hai nhiệm vụ còn lại hướng đến việc phát huy vai trò doanh nhân Phật tử, phát triển nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ tài chính và tăng cường cơ sở vật chất, hoàn thiện hạ tầng trụ sở Giáo hội cùng các Ban Trị sự.