Chủ tịch nước sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Liên Hợp Quốc

Trong chuyến công tác sắp tới, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ).

Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: Tiến Long.

Từ ngày 21 tới 24/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên họp cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến công tác.

- PV: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích của chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường?

- Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao mang ý nghĩa đặc biệt, với nhiều mục tiêu cả về song phương và đa phương.

Trên phương diện đa phương, chuyến công tác của Chủ tịch nước diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Chuyến thăm nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả mà Đại hội Đảng lần thứ XIII và các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đã đề ra, trong đó có Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, cũng như Kết luận số 125-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Thông qua chuyến thăm, truyền tải thông điệp khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của LHQ, chủ động tham gia, đóng góp tích cực, thực chất vào các hoạt động và ưu tiên lớn của LHQ và cộng đồng quốc tế, đúng thời điểm LHQ cần và trông đợi sự ủng hộ, đồng hành bằng lời nói và hành động của các nước tích cực chủ chốt như Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhân dịp chuyến thăm, Chủ tịch nước cũng sẽ có các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo các nước, các đối tác nhằm duy trì, thúc đẩy quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, cũng như vận động sự hợp tác, hỗ trợ của LHQ, các nước, các đối tác quan trọng cho các ưu tiên lớn của ta hiện nay, trong đó có việc Việt Nam đảm đương các trọng trách quốc tế như sẽ tổ chức Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào ngày 25/10/2025, chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 2026; ứng cử vào một số vị trí quan trọng của LHQ.

Theo đó, Chủ tịch nước sẽ tham dự phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ, có các bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ khóa 80 và sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về hành động khí hậu.

Trên bình diện song phương, chuyến thăm của Chủ tịch nước diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là cơ hội để cả Việt Nam và Mỹ cùng nhìn lại hành trình 3 thập kỷ từ cựu thù thành bạn bè, đối tác, Đối tác toàn diện, rồi Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời xây dựng lộ trình để tiếp tục triển khai bền vững, hiệu quả và thực chất khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Dự kiến hai bên sẽ tiếp tục đề cao những nguyên tắc nền tảng của quan hệ, bao gồm tôn trọng hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế và tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược, hợp tác cùng có lợi, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, cũng như đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới, không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ lãnh đạo Mỹ, tiếp doanh nghiệp, tổ chức tài chính, bạn bè đối tác lâu năm, học giả hàng đầu, và chủ trì Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại New York nhằm khẳng định chủ trương coi trọng phát triển hơn nữa quan hệ với Mỹ, đặc biệt về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Mỹ, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Ảnh: Mofa.

- Xin Thứ trưởng cho biết những đóng góp của Việt Nam đối với LHQ? Ông đánh giá thế nào về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ?

- Gần 50 năm qua, có thể thấy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ đã trở thành mối quan hệ đối tác bền chặt. LHQ luôn đồng hành, dành cho Việt Nam sự hỗ trợ quý báu, từ giai đoạn tái thiết đất nước sau chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận và từng bước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trong khi đó, Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp ngày càng thực chất, sâu rộng cả về ý tưởng, hành động cụ thể, con người, nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, ưu tiên quan trọng của LHQ.

Chúng ta đã chủ trì đề xuất nhiều sáng kiến rất trúng quan tâm, rất đúng thời điểm, được LHQ và cộng đồng quốc tế hoan nghênh và đánh giá cao như Ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12); Ngày quốc tế vui chơi (11/6); Nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ về bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu, các Tuyên bố Chủ tịch HĐBA LHQ về đề cao Hiến chương LHQ, hành động giải quyết hậu quả bom mìn sau chiến tranh, vai trò của các tổ chức khu vực trong đó có ASEAN…

Việt Nam cũng đạt nhiều thành tựu nổi bật trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và đang tích cực triển khai Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Đồng thời, cũng là nước đi đầu trong cải tổ LHQ, triển khai hiệu quả sáng kiến "Thống nhất hành động", và hiện nằm trong nhóm quốc gia thực hiện Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng nhằm ứng phó biến đổi khí hậu– một ưu tiên lớn, xuyên suốt của LHQ.

Trong nhiều năm gần đây, Việt Nam đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan hàng đầu của LHQ về hòa bình, an ninh, luật pháp, bảo đảm thúc đẩy quyền con người và văn hóa.

Đặc biệt trong hơn 10 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, Việt Nam cử gần 1.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan, CH Trung Phi và ở khu vực Abyei giữa Sudan và Nam Sudan, trong đó nữ chiếm 16%, vượt mục tiêu LHQ đề ra. Chúng ta cũng có nhiều cán bộ đang làm việc, đóng góp tốt tại các văn phòng, Ban Thư ký LHQ được LHQ đánh giá cao.

Trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương và LHQ gặp nhiều thách thức, Việt Nam được trông đợi là đối tác tích cực thúc đẩy hợp tác đa phương với LHQ, đóng vai trò trung tâm, được coi là hình mẫu cho mô hình hợp tác hiệu quả với LHQ.

Về quan hệ Việt Nam – Mỹ, sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm triển khai Đối tác Chiến lược toàn diện, Việt Nam và Mỹ đã đạt được nhiều bước tiến to lớn, đưa quan hệ hai nước trở thành một hình mẫu về nỗ lực hàn gắn, vượt qua quá khứ, hướng tới tương lai trong quan hệ quốc tế. Với nỗ lực bền bỉ từ cả chính giới và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam – Mỹ không ngừng phát triển và ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng trên tất cả mọi lĩnh vực.

Trên lĩnh vực chính trị, quan hệ hai nước không ngừng được thúc đẩy thông qua các chuyến thăm cấp cao và trao đổi chính trị, trong đó có chuyến công tác (tham dự Đại hội đồng LHQ khóa 79 và Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2024 và 4 cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước từ tháng 9/2024 đến nay. Trong các trao đổi và tiếp xúc, phía Mỹ ngày càng đánh giá cao vị thế và coi trọng quan hệ với Việt Nam, tái khẳng định cam kết ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”.

Hai bên đang tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư phát triển hiệu quả, bền vững, xử lý tốt vấn đề thuế đối ứng. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều vượt mốc 100 tỷ USD .

Hai bên cũng đang đẩy mạnh hợp tác đầu tư, công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực tương lai như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Việt Nam đánh giá cao việc Mỹ ủng hộ Việt Nam trong việc xây dựng chính sách, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở hạ tầng số thiết yếu để Việt Nam có thể hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Hợp tác quốc phòng – an ninh tiếp tục phát triển, đặc biệt trong khắc phục hậu quả chiến tranh và đạt nhiều tiến triển tích cực. Các dự án xử lý dioxin, hỗ trợ người khuyết tật được ưu tiên triển khai.

Trên bình diện quốc tế, Việt Nam và Mỹ phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là các cơ chế của ASEAN và Hội đồng Bảo an LHQ, trong việc ứng phó với các thách thức toàn cầu. Việt Nam hoan nghênh Mỹ duy trì quan tâm và triển khai các sáng kiến, hợp tác cụ thể với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đồng thời đánh giá cao việc Mỹ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và vai trò của Việt Nam trong các diễn đàn khu vực, quốc tế và trong ứng phó với các thách thức chung.

Hai bên cũng sẽ đồng thời tiếp tục trao đổi tích cực về các vấn đề khác biệt trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng.

Tôi tin tưởng chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thành công tốt đẹp trên cả phương diện đa phương và song phương, để lại dấu ấn tốt đẹp về vai trò, vị thế, đóng góp tích cực, thực chất của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu cũng như thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Mỹ, quan hệ Việt Nam với các nước nhằm đóng góp cho hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới.

- Cảm ơn Thứ trưởng.