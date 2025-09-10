Chiều nay (10/9), Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Australia duyệt đội danh dự trong lễ đón. Ảnh: Như Ý.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Toàn quyền Australia Sam Mostyn đến Việt Nam kể từ khi bà nhậm chức.

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Hai nước có sự tin cậy chiến lược cao và chia sẻ tầm nhìn, quan điểm chung trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế.

Kể từ khi nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất vào tháng 3/2024, hợp tác song phương đạt được nhiều thành tựu đáng kể, như thiết lập cơ chế đối thoại an ninh cấp bộ trưởng, đối thoại quan chức cấp cao giữa hai bộ ngoại giao, mở cửa thị trường cho nông sản của nhau…

Hai nước hiện có trên 20 cơ chế hợp tác song phương được duy trì linh hoạt.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,1 tỷ USD , tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023. Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia.

Lễ đón Toàn quyền Australia tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Như Ý.

Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Lương Cường với Toàn quyền Australia. Ảnh: Như Ý.

Tính hết nửa đầu năm nay, Australia có 864 dự án đầu tư ở Việt Nam, với tổng vốn 3,38 tỷ USD . Việt Nam có 93 dự án đầu tư sang Australia, với tổng vốn đầu tư hơn 551 triệu USD , đứng thứ 11/83 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Australia là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Tháng 3 năm nay, Australia công bố dành khoản ODA 63,6 triệu USD cho Việt Nam trong năm tài khóa 2025 - 2026.

Hai nước phối hợp tốt, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tiếp tục tăng cường hợp tác tại Liên Hợp Quốc, ASEAN... trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Australia Sam Mostyn dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.